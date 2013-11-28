Котировки коммерческих банков по ОВГЗ есть, но они распространяются торговцами только по запросу клиента.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 вер, 2019 08:55
Котировки коммерческих банков по ОВГЗ есть, но они распространяются торговцами только по запросу клиента.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:12
уже понятно что ОВДП это не фондовый рынок а так инсайдерская пирамида для зароботка больших денег причем с обеих сторон а уже сейчас это будет оплачивать простой пересичный Уже год все брокеры на всех перекрестках Загоняют лозунгом Сдавайте валюту будет по 20 и уходите в ОВДП
Додано: Чет 05 вер, 2019 10:24
смешно и ни о чём )
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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