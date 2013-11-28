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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2309231023112312

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.6 5 51
BAVL − 0,5 за акцію
22%
11
CEEN − 20
24%
12
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
39%
20
Всього голосів : 51
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 08:55

  joik написав:как могут быть котировки если нет рынка нет площадок так простой ОВДПшный загон


Котировки коммерческих банков по ОВГЗ есть, но они распространяются торговцами только по запросу клиента.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:12

  GTS написав:
  joik написав:как могут быть котировки если нет рынка нет площадок так простой ОВДПшный загон


Котировки коммерческих банков по ОВГЗ есть, но они распространяются торговцами только по запросу клиента.


уже понятно что ОВДП это не фондовый рынок а так инсайдерская пирамида для зароботка больших денег причем с обеих сторон а уже сейчас это будет оплачивать простой пересичный Уже год все брокеры на всех перекрестках Загоняют лозунгом Сдавайте валюту будет по 20 и уходите в ОВДП
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 10:24

  joik написав:уже понятно что ОВДП это не фондовый рынок а так инсайдерская пирамида для зароботка больших денег причем с обеих сторон а уже сейчас это будет оплачивать простой пересичный Уже год все брокеры на всех перекрестках Загоняют лозунгом Сдавайте валюту будет по 20 и уходите в ОВДП


смешно и ни о чём )
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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