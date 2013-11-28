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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 05 вер, 2019 08:55
joik написав:
как могут быть котировки если нет рынка нет площадок так простой ОВДПшный загон
Котировки коммерческих банков по ОВГЗ есть, но они распространяются торговцами только по запросу клиента.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:12
GTS написав: joik написав:
как могут быть котировки если нет рынка нет площадок так простой ОВДПшный загон
Котировки коммерческих банков по ОВГЗ есть, но они распространяются торговцами только по запросу клиента.
уже понятно что ОВДП это не фондовый рынок а так инсайдерская пирамида для зароботка больших денег причем с обеих сторон а уже сейчас это будет оплачивать простой пересичный Уже год все брокеры на всех перекрестках Загоняют лозунгом Сдавайте валюту будет по 20 и уходите в ОВДП
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Додано: Чет 05 вер, 2019 10:24
joik написав:
уже понятно что ОВДП это не фондовый рынок а так инсайдерская пирамида для зароботка больших денег причем с обеих сторон а уже сейчас это будет оплачивать простой пересичный Уже год все брокеры на всех перекрестках Загоняют лозунгом Сдавайте валюту будет по 20 и уходите в ОВДП
смешно и ни о чём )
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Чет 05 вер, 2019 11:37
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Додано: Чет 05 вер, 2019 18:50
Слухайте, а кто такая Киттен? Живет, вроде как, в Киеве. Ну ооооооооооочень толковая деваха.
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 08:11
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Yuri_Z
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 16:46
29 серпня 2019 року відбулося засідання Індексного комітету Української біржі. На засіданні більшістю голосів було прийнято рішення склад індексного кошика і листів очікування на включення/виключення для Індексу UX залишити без змін.
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greenozon
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Додано: П'ят 06 вер, 2019 20:49
greenozon написав:
29 серпня 2019 року відбулося засідання Індексного комітету Української біржі. На засіданні більшістю голосів було прийнято рішення склад індексного кошика і листів очікування на включення/виключення для Індексу UX залишити без змін.
Смысл их заседания?
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vladislavlvov
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