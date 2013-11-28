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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2310231123122313 Хто перший досягне зазначеної ціни? Идеи: портфель 3.6 5 51 BAVL − 0,5 за акцію 22% 11 CEEN − 20 24% 12 DOEN − 50 6% 3 MHPC − 500 6% 3 TATM − 20 4% 2 UNAF − 250 39% 20 Всього голосів : 51 Додано: Пон 09 вер, 2019 19:14 Простые схемы в Центрэнерго



Итак, Генеральная прокуратура признала Дмитрия Крючкова потерпевшим в качестве бенефициара ООО "Баланс груп" (уголовное производство от 20 мая 2019 года). Как сообщает «Экономическая правда», об этом говорится в постановлении ГПУ от 29 июля.



В расследовании журналистов подробна описана вся схема, как потенциально интересное инвестору прибыльное предприятие делают хронически убыточным. Так называемое «государственно-частное» партнерство при поддержке власти в действии. Только государство тут выполняет роль «пассивного партнера». То есть контрагенты, работающие с Центрэнерго, получают хорошую прибыль, а государство берет на себя убытки. Которые покрывает за счет бюджета, то есть других налогоплательщиков. Все просто, согласитесь.



Ничего принципиально нового «кураторы» Центрэнерго не изобрели. Выведение оборотных средств с предприятия по предварительному сговору с представителями разнообразных ООО.



По данным Крючкова, за июль-август (с момента начала работы рынка прямых договоров), чистый убыток энергокомпании составил 1,3 млрд грн. Тут две причины. Первая – продажа электроэнергии по цене ниже себестоимости, составляющей порядка 2,1 грн/1 МВт-час. Вторая обусловлена высокими ценами на приобретаемый уголь, предусмотренными в контактах энергокомпании, которая как правило составляет 3165 грн/т с НДС. При том, что цена по формуле «Роттердам+», которую до последнего времени так активно ругали так называемые активисты и с которой героически борется НАБУ – 1741 гривна за тонну!

Просто сравните 3165 и 1741 гривну и попробуйте угадать, где коррупция и завышенная цена, а где нет. Уголь покупаем дороже рыночной цены, а электрическую энергию «своим людям» отпускаем ниже себестоимости. Схема проста, как мычание Николая Азарова в прямом эфире, который до таких простых манипуляций и додуматься не смог в свое время. Кстати, среди поставщиков угля для Центрэнерго с недавних пор появилось ООО "Нафта Форс", входящая в облако группы "Приват" Игоря Коломойского. А так как своих шахт у Игоря Валерьевича нет, то приторговывает эта контора угольком исключительно российского происхождения.



А теперь главный вопрос. Центрэнерго и государство несут большие убытки от такой схемы, что вполне логично. А кто же зарабатывает? По данным ЭП, основными контрагентами ПАО Центрэнерго после перехода на продажу электроэнергии по прямым договорам стали компании группы "Приват". Это следует из анализа контрактов. В течение июля-августа Центрэнерго подписало минимум три договора с Никопольским заводом ферросплавов. Они подразумевают что в течение месяца (со дня подписания) "Центрэнерго" продаст НЗФ в общей сложности 210 тыс МВт-час на общую сумму 372 млн грн. Еще один договор подписан ПАО с ООО "Юнайтед Энерджи" (тоже не чужая Коломойскому организация) и подразумевает выкуп свыше 220 тыс МВт-часов на общую сумму 350 млн грн. Также на меньшие суммы были подписаны договора с "Запорожским заводом ферросплавов" и "Днепроазотом".



Посчитаем немного? В пересчете на 1 МВт-час стоимость электроэнергии, выкупаемой Никопольским ферросплавным, колеблется от 1,64 грн/МВт-час до 1,9 грн (в зависимости от контракта). В свою очередь цена покупки электроэнергии компанией "Юнайтед Энерджи" составляет 1,56 грн/МВт-час.



Общеизвестно, что Никопольский, Запорожский ферросплавные заводы, и "Днепразот" контролируются группой "Приват". Вот откуда и берется цифра убытков государству в 1,3 миллиарда. Кстати, по данным Дмитрия Крючкова, ни один крупный договор на продажу электроэнергии не был согласован арбитражным управляющим находящегося в процедуре банкротства Центрэнерго, "что является прямым нарушением законодательства".



А теперь риторический вопрос: Сколько еще убытков по простой и даже примитивной схеме должно получить государство через Центрэнерго, чтобы детективы НАБУ проснулись и заметили утечку? Подчеркну – убытки наносятся не абстрактным «потребителям», как в случае с раздутым делом «Роттердам+», а конкретно государству Украина, являющимся мажоритарным собственником Центрэнерго!



Если 1,3 миллиарда мало, то сколько еще должно исчезнуть? 2 млрд? Может, 13 млрд. или 20 млрд? Или мы уже проскочили нужную отметку и начинаем считать с нуля? Просто интересно со стороны – какие правила действий для Национального Антикоррупционного Бюро Украины в этом случае. В сумме дело или во времени процесса? Или в фамилии участников? Никто же не спорит, просто интересно понять алгоритм.



Я так понимаю дивиденды по итогам этого года не ожидаются?

Всё уйдёт на окончание эпохи бедности у кое-кого?

Интересно какие сейчас реальные котировки по Центру? Я так понимаю дивиденды по итогам этого года не ожидаются?Всё уйдёт на окончание эпохи бедности у кое-кого?Интересно какие сейчас реальные котировки по Центру? komp 1 Повідомлень: 7901 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2053 раз. Подякували: 3068 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2310231123122313 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47 166 77683

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