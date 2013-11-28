Простые схемы в Центрэнерго



Итак, Генеральная прокуратура признала Дмитрия Крючкова потерпевшим в качестве бенефициара ООО "Баланс груп" (уголовное производство от 20 мая 2019 года). Как сообщает «Экономическая правда», об этом говорится в постановлении ГПУ от 29 июля.



В расследовании журналистов подробна описана вся схема, как потенциально интересное инвестору прибыльное предприятие делают хронически убыточным. Так называемое «государственно-частное» партнерство при поддержке власти в действии. Только государство тут выполняет роль «пассивного партнера». То есть контрагенты, работающие с Центрэнерго, получают хорошую прибыль, а государство берет на себя убытки. Которые покрывает за счет бюджета, то есть других налогоплательщиков. Все просто, согласитесь.



Ничего принципиально нового «кураторы» Центрэнерго не изобрели. Выведение оборотных средств с предприятия по предварительному сговору с представителями разнообразных ООО.



По данным Крючкова, за июль-август (с момента начала работы рынка прямых договоров), чистый убыток энергокомпании составил 1,3 млрд грн. Тут две причины. Первая – продажа электроэнергии по цене ниже себестоимости, составляющей порядка 2,1 грн/1 МВт-час. Вторая обусловлена высокими ценами на приобретаемый уголь, предусмотренными в контактах энергокомпании, которая как правило составляет 3165 грн/т с НДС. При том, что цена по формуле «Роттердам+», которую до последнего времени так активно ругали так называемые активисты и с которой героически борется НАБУ – 1741 гривна за тонну!

Просто сравните 3165 и 1741 гривну и попробуйте угадать, где коррупция и завышенная цена, а где нет. Уголь покупаем дороже рыночной цены, а электрическую энергию «своим людям» отпускаем ниже себестоимости. Схема проста, как мычание Николая Азарова в прямом эфире, который до таких простых манипуляций и додуматься не смог в свое время. Кстати, среди поставщиков угля для Центрэнерго с недавних пор появилось ООО "Нафта Форс", входящая в облако группы "Приват" Игоря Коломойского. А так как своих шахт у Игоря Валерьевича нет, то приторговывает эта контора угольком исключительно российского происхождения.



А теперь главный вопрос. Центрэнерго и государство несут большие убытки от такой схемы, что вполне логично. А кто же зарабатывает? По данным ЭП, основными контрагентами ПАО Центрэнерго после перехода на продажу электроэнергии по прямым договорам стали компании группы "Приват". Это следует из анализа контрактов. В течение июля-августа Центрэнерго подписало минимум три договора с Никопольским заводом ферросплавов. Они подразумевают что в течение месяца (со дня подписания) "Центрэнерго" продаст НЗФ в общей сложности 210 тыс МВт-час на общую сумму 372 млн грн. Еще один договор подписан ПАО с ООО "Юнайтед Энерджи" (тоже не чужая Коломойскому организация) и подразумевает выкуп свыше 220 тыс МВт-часов на общую сумму 350 млн грн. Также на меньшие суммы были подписаны договора с "Запорожским заводом ферросплавов" и "Днепроазотом".



Посчитаем немного? В пересчете на 1 МВт-час стоимость электроэнергии, выкупаемой Никопольским ферросплавным, колеблется от 1,64 грн/МВт-час до 1,9 грн (в зависимости от контракта). В свою очередь цена покупки электроэнергии компанией "Юнайтед Энерджи" составляет 1,56 грн/МВт-час.



Общеизвестно, что Никопольский, Запорожский ферросплавные заводы, и "Днепразот" контролируются группой "Приват". Вот откуда и берется цифра убытков государству в 1,3 миллиарда. Кстати, по данным Дмитрия Крючкова, ни один крупный договор на продажу электроэнергии не был согласован арбитражным управляющим находящегося в процедуре банкротства Центрэнерго, "что является прямым нарушением законодательства".



А теперь риторический вопрос: Сколько еще убытков по простой и даже примитивной схеме должно получить государство через Центрэнерго, чтобы детективы НАБУ проснулись и заметили утечку? Подчеркну – убытки наносятся не абстрактным «потребителям», как в случае с раздутым делом «Роттердам+», а конкретно государству Украина, являющимся мажоритарным собственником Центрэнерго!



Если 1,3 миллиарда мало, то сколько еще должно исчезнуть? 2 млрд? Может, 13 млрд. или 20 млрд? Или мы уже проскочили нужную отметку и начинаем считать с нуля? Просто интересно со стороны – какие правила действий для Национального Антикоррупционного Бюро Украины в этом случае. В сумме дело или во времени процесса? Или в фамилии участников? Никто же не спорит, просто интересно понять алгоритм.