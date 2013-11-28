lrs7719
Приветствую!
Все в той же тематике, в Форбс не попал, но это пока
Вью по миру. Бонды дорогие, сырье дешевое, думаю надо добирать акции DM. Акции ЕМ проснутся вместе с сырьем.
Сейчас 16 трлн дол лежат под отрицательную ставку, это 5-10 млрд дол в месяц сгорает. И это не считая инфляции.
По Украине. Гривна конечно по 50, но думаю не в ближайшие 9 мес. Во первых, надо выпустить "инвесторов" при позднем Петре. Во вторых, 0 декларация будет через ОВГЗ, а это поток до 31.03.2020. Вот их то курсом могут и наказать.
P.S. SPY + TLT за год +15% в $, что еще нужно для счастья.