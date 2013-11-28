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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.6 5 52
BAVL − 0,5 за акцію
23%
12
CEEN − 20
23%
12
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
38%
20
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:10

lrs7719
Приветствую!
Все в той же тематике, в Форбс не попал, но это пока ;)

Вью по миру. Бонды дорогие, сырье дешевое, думаю надо добирать акции DM. Акции ЕМ проснутся вместе с сырьем.
Сейчас 16 трлн дол лежат под отрицательную ставку, это 5-10 млрд дол в месяц сгорает. И это не считая инфляции.

По Украине. Гривна конечно по 50, но думаю не в ближайшие 9 мес. Во первых, надо выпустить "инвесторов" при позднем Петре. Во вторых, 0 декларация будет через ОВГЗ, а это поток до 31.03.2020. Вот их то курсом могут и наказать.

P.S. SPY + TLT за год +15% в $, что еще нужно для счастья.
St/2
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