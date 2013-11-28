|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 вер, 2019 10:10
lrs7719
Приветствую!
Все в той же тематике, в Форбс не попал, но это пока
Вью по миру. Бонды дорогие, сырье дешевое, думаю надо добирать акции DM. Акции ЕМ проснутся вместе с сырьем.
Сейчас 16 трлн дол лежат под отрицательную ставку, это 5-10 млрд дол в месяц сгорает. И это не считая инфляции.
По Украине. Гривна конечно по 50, но думаю не в ближайшие 9 мес. Во первых, надо выпустить "инвесторов" при позднем Петре. Во вторых, 0 декларация будет через ОВГЗ, а это поток до 31.03.2020. Вот их то курсом могут и наказать.
P.S. SPY + TLT за год +15% в $, что еще нужно для счастья.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10529
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 1507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:42
Собираюсь инвестировать ₴100000 в украинские акции дивидентные, подскажите пожалуйста хороший портфель, благодарен за консультации.
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 277
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 25 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:50
vadymbanker написав:
Собираюсь инвестировать ₴100000 в украинские акции дивидентные, подскажите пожалуйста хороший портфель, благодарен за консультации.
Это такой стёб?
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 7905
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2054 раз.
- Подякували: 3068 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 11 вер, 2019 11:55
St/2 написав:lrs7719
Приветствую!
Все в той же тематике, в Форбс не попал, но это пока
Сейчас 16 трлн дол лежат под отрицательную ставку, это 5-10 млрд дол в месяц сгорает. И это не считая инфляции.
И при этом прибедняешся что в Форбс не попал?
Не больно терять столько каждый месяц?
St/2 написав: joik написав:
ВСЕ? ЗАНАВЕС????
Гос бонды
...
Корпоративные бонды
...
IPO
...
Рынок акций
...
деривативы на акции
Только в такой последовательности.
Ну это как бы по учебнику, но на расии получилось же иначе...
-
komp
-
1
-
- Повідомлень: 7905
- З нами з: 08.11.07
- Подякував: 2054 раз.
- Подякували: 3068 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Сер 11 вер, 2019 13:05
komp
В РФ "не получилось" более растянуто по времени.
Ликвидные деривативы - Си и нефть, опционы на акции это профанация.
А с учетом скорого поворота "налево" биржу совсем закроют.
Справедливости ради IPO у них были, а рынок корп бондов, даже можно сказать что есть.
В отличии от Украины, где корп бонды это был чистых схематоз для перелива из одного кармана в другой.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10529
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 1507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 13:24
О, St/2 появился, рост цен на укракции обеспечен (параллельно будет кошмарить и топить за штатофонду)
Приветствую!!!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 779
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 13:25
Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению долларовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник понизило ставку размещения 23-мес. бумаг до 5,5% с 7% годовых на последних таких аукционах 16 июля этого года.
Согласно информации на сайте Минфина, долларовые бумаги с погашением через 17 мес. были размещены под 5,25% годовых, тогда как на аукционах 16 июля годичные облигации ушли под 6,5% годовых.
Спрос на валютных аукционах за это время снизился вдвое, и Минфин, удовлетворив все 66 заявок, привлек $546,9 млн.
На аукционах по размещению гривневых ОВГЗ, которые стали первыми после снижения с 6 сентября учетной ставки с 17% до 16,5% годовых, Минфину удалось больше всего понизить ставку отсечения по 12-мес. бумагам: с 15,95% до 15,52% годовых.
По 6-мес. и 28-мес. бумагам, которые перед этим предлагались две недели назад, доходность снизилась соответственно с 16,3% до 16,15% годовых и с 16,3% до 15,95% годовых.
Спрос по сравнению с предыдущими аукционами вырос на 29,7% – до 3,82 млрд грн, а объем продаж – на 48,4%, до 2,83 млрд грн.
-
Yuri_Z
-
-
- Повідомлень: 24
- З нами з: 18.06.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 13:46
Investor_33
И Вам не хворать ))
Инвестиции в укр акции, это как секс с тещей. Публично об этом говорить не принято.
Я за здоровые отношения. Благо сейчас запреты сняты и выбор огромен.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10529
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 1507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 13:48
Вам валютной ветки мало? В кои века на ветку посетил знающий человек, у которого есть мнение, а не лозунги.
Что тут кошмарить, если папиров как таковых нет?
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1550
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 262 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 13:53
Приветствую!
Все в той же тематике, в Форбс не попал, но это пока
Вью по миру. Бонды дорогие, сырье дешевое, думаю надо добирать акции DM. Акции ЕМ проснутся вместе с сырьем.
Сейчас 16 трлн дол лежат под отрицательную ставку, это 5-10 млрд дол в месяц сгорает. И это не считая инфляции.
А проснутся ли? Т.е. забег с золотом и доходностью по бондам - фальшстарт? А что за газ - какие думки будут?
По Украине. Гривна конечно по 50, но думаю не в ближайшие 9 мес. Во первых, надо выпустить "инвесторов" при позднем Петре. Во вторых, 0 декларация будет через ОВГЗ, а это поток до 31.03.2020. Вот их то курсом могут и наказать.
Т.е. в 1 кв. 2020 года будет продолжатся укрепление + продажа земли.
Вообще средняя з.п в пределах 800 це не фантастика получается.
Точно заробитчане повернутся и ещё поляков захватят
P.S. SPY + TLT за год +15% в $, что еще нужно для счастья.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1550
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 262 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|77695
|
|