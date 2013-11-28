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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.5 5 53
BAVL − 0,5 за акцію
25%
13
CEEN − 20
23%
12
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
38%
20
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 10:10

lrs7719
Приветствую!
Все в той же тематике, в Форбс не попал, но это пока ;)

Вью по миру. Бонды дорогие, сырье дешевое, думаю надо добирать акции DM. Акции ЕМ проснутся вместе с сырьем.
Сейчас 16 трлн дол лежат под отрицательную ставку, это 5-10 млрд дол в месяц сгорает. И это не считая инфляции.

По Украине. Гривна конечно по 50, но думаю не в ближайшие 9 мес. Во первых, надо выпустить "инвесторов" при позднем Петре. Во вторых, 0 декларация будет через ОВГЗ, а это поток до 31.03.2020. Вот их то курсом могут и наказать.

P.S. SPY + TLT за год +15% в $, что еще нужно для счастья.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:42

Re: Идеи: портфель

Собираюсь инвестировать ₴100000 в украинские акции дивидентные, подскажите пожалуйста хороший портфель, благодарен за консультации.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:50

  vadymbanker написав:Собираюсь инвестировать ₴100000 в украинские акции дивидентные, подскажите пожалуйста хороший портфель, благодарен за консультации.

Это такой стёб?
komp
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 11:55

  St/2 написав:lrs7719
Приветствую!
Все в той же тематике, в Форбс не попал, но это пока ;)

Сейчас 16 трлн дол лежат под отрицательную ставку, это 5-10 млрд дол в месяц сгорает. И это не считая инфляции.

И при этом прибедняешся что в Форбс не попал?
Не больно терять столько каждый месяц? :lol:

  St/2 написав:
  joik написав:
ВСЕ? ЗАНАВЕС????

Гос бонды
...
Корпоративные бонды
...
IPO
...
Рынок акций
...
деривативы на акции

Только в такой последовательности.

Ну это как бы по учебнику, но на расии получилось же иначе...
komp
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:05

komp
В РФ "не получилось" более растянуто по времени.
Ликвидные деривативы - Си и нефть, опционы на акции это профанация.
А с учетом скорого поворота "налево" биржу совсем закроют.

Справедливости ради IPO у них были, а рынок корп бондов, даже можно сказать что есть.
В отличии от Украины, где корп бонды это был чистых схематоз для перелива из одного кармана в другой.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:24

О, St/2 появился, рост цен на укракции обеспечен (параллельно будет кошмарить и топить за штатофонду) :) :roll: :wink: Приветствую!!!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:25

Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению долларовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник понизило ставку размещения 23-мес. бумаг до 5,5% с 7% годовых на последних таких аукционах 16 июля этого года.
Согласно информации на сайте Минфина, долларовые бумаги с погашением через 17 мес. были размещены под 5,25% годовых, тогда как на аукционах 16 июля годичные облигации ушли под 6,5% годовых.
Спрос на валютных аукционах за это время снизился вдвое, и Минфин, удовлетворив все 66 заявок, привлек $546,9 млн.
На аукционах по размещению гривневых ОВГЗ, которые стали первыми после снижения с 6 сентября учетной ставки с 17% до 16,5% годовых, Минфину удалось больше всего понизить ставку отсечения по 12-мес. бумагам: с 15,95% до 15,52% годовых.
По 6-мес. и 28-мес. бумагам, которые перед этим предлагались две недели назад, доходность снизилась соответственно с 16,3% до 16,15% годовых и с 16,3% до 15,95% годовых.
Спрос по сравнению с предыдущими аукционами вырос на 29,7% – до 3,82 млрд грн, а объем продаж – на 48,4%, до 2,83 млрд грн.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:46

Investor_33
И Вам не хворать ))

Инвестиции в укр акции, это как секс с тещей. Публично об этом говорить не принято.
Я за здоровые отношения. Благо сейчас запреты сняты и выбор огромен.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:48

  Investor_33 написав:О, St/2 появился, рост цен на укракции обеспечен (параллельно будет кошмарить и топить за штатофонду) :) :roll: :wink: Приветствую!!!


Вам валютной ветки мало? В кои века на ветку посетил знающий человек, у которого есть мнение, а не лозунги.
Что тут кошмарить, если папиров как таковых нет?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:53

Приветствую!
Все в той же тематике, в Форбс не попал, но это пока ;)

:D

Вью по миру. Бонды дорогие, сырье дешевое, думаю надо добирать акции DM. Акции ЕМ проснутся вместе с сырьем.
Сейчас 16 трлн дол лежат под отрицательную ставку, это 5-10 млрд дол в месяц сгорает. И это не считая инфляции.


А проснутся ли? Т.е. забег с золотом и доходностью по бондам - фальшстарт? А что за газ - какие думки будут?

По Украине. Гривна конечно по 50, но думаю не в ближайшие 9 мес. Во первых, надо выпустить "инвесторов" при позднем Петре. Во вторых, 0 декларация будет через ОВГЗ, а это поток до 31.03.2020. Вот их то курсом могут и наказать.


Т.е. в 1 кв. 2020 года будет продолжатся укрепление + продажа земли.
Вообще средняя з.п в пределах 800 це не фантастика получается.
Точно заробитчане повернутся и ещё поляков захватят :)


P.S. SPY + TLT за год +15% в $, что еще нужно для счастья.
lrs7719
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