Додано: Сер 11 вер, 2019 13:25

Министерство финансов Украины на первичных аукционах по размещению долларовых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник понизило ставку размещения 23-мес. бумаг до 5,5% с 7% годовых на последних таких аукционах 16 июля этого года.

Согласно информации на сайте Минфина, долларовые бумаги с погашением через 17 мес. были размещены под 5,25% годовых, тогда как на аукционах 16 июля годичные облигации ушли под 6,5% годовых.

Спрос на валютных аукционах за это время снизился вдвое, и Минфин, удовлетворив все 66 заявок, привлек $546,9 млн.

На аукционах по размещению гривневых ОВГЗ, которые стали первыми после снижения с 6 сентября учетной ставки с 17% до 16,5% годовых, Минфину удалось больше всего понизить ставку отсечения по 12-мес. бумагам: с 15,95% до 15,52% годовых.

По 6-мес. и 28-мес. бумагам, которые перед этим предлагались две недели назад, доходность снизилась соответственно с 16,3% до 16,15% годовых и с 16,3% до 15,95% годовых.

Спрос по сравнению с предыдущими аукционами вырос на 29,7% – до 3,82 млрд грн, а объем продаж – на 48,4%, до 2,83 млрд грн.