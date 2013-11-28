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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 вер, 2019 13:56
lrs7719 написав:
Вам валютной ветки мало? В кои века на ветку посетил знающий человек, у которого есть мнение, а не лозунги.
Что тут кошмарить, если папиров как таковых нет?
Ой, еще и ветки будете указывать?) Прям в коем то веке джина вызвали вещать о высоком...
И правда что тут кошмарить, просто прийдется потратится что бы откупить папирцы проданные в 2018м да и всё...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Сер 11 вер, 2019 18:02
lrs7719
А куда деваться?
Выход из кризиса либо в стекло и пепел либо в инфляцию.
Быть в шоколаде в первом случае, то еще удовольствие, остается второй.
Кстати, рост золота это подтверждает.
Все ждут кризиса = СП500 -50%, но не будет такого. Каждый кризис новый.
Ну будет -15%-20%, а может и меньше. Так какая разница если через 4 года СП500 будет 5000.
По газу я не специалист, читал что много его в США, куда больше чем нужно.
До конца года будет весело, Минфин США разместит 800 ярдов свежего долга. Такое себе анти QE.
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