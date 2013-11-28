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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 11 вер, 2019 13:56
lrs7719 написав:
Вам валютной ветки мало? В кои века на ветку посетил знающий человек, у которого есть мнение, а не лозунги.
Что тут кошмарить, если папиров как таковых нет?
Ой, еще и ветки будете указывать?) Прям в коем то веке джина вызвали вещать о высоком...
И правда что тут кошмарить, просто прийдется потратится что бы откупить папирцы проданные в 2018м да и всё...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Сер 11 вер, 2019 18:02
lrs7719
А куда деваться?
Выход из кризиса либо в стекло и пепел либо в инфляцию.
Быть в шоколаде в первом случае, то еще удовольствие, остается второй.
Кстати, рост золота это подтверждает.
Все ждут кризиса = СП500 -50%, но не будет такого. Каждый кризис новый.
Ну будет -15%-20%, а может и меньше. Так какая разница если через 4 года СП500 будет 5000.
По газу я не специалист, читал что много его в США, куда больше чем нужно.
До конца года будет весело, Минфин США разместит 800 ярдов свежего долга. Такое себе анти QE.
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Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:59
Решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве Центрэнерго приостановлено решением Северного апелляционного суда
Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства энергогенерирующей компании Центрэнерго. Об этом говорится в решении суда, копией которого располагают Українські Новини.
Согласно материалам суда, решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве Центрэнерго было приостановлено до рассмотрения апелляционных жалоб ООО Транснова и ООО Баланс-Груп.
Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 9 октября.
Дело о банкротстве было открыто в 2004 году по заявлению предприятия Ровенькиантрацит.
Ранее Хозяйственный суд Киева закрыл дело о банкротстве Центрэнерго.
В мае 2019 года комитет кредиторов компании решил начать санацию предприятия.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 19:33
"Укрзализныця" планирует закупить тысячу полувагонов за средства ЕБРР до конца года
До конца 2019 года "Укрзализныця" проведет тендер на закупку полувагонов на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Об этом рассказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью НВ. Бизнес, передает БизнесЦензор.
"Планируем до конца года провести еще один тендер. Возможно, до 1 тыс. полувагонов (закупить) по этому контракту", - отметил Кравцов.
Он добавил, что в прошлом году "Укрзализныця" уже проводила тендер по правилам ЕБРР, однако комитет "Укрзализныци" аннулировал его в связи с невыгодными предложениями. По словам Кравцова, цены участников тендера были выше рыночных.
В 2018 году ЕБРР предоставил "Укрзализныце" кредит в размере $150 млн на обновление подвижного состава. Планировалось, что "Укрзализныця" потратит кредитные и собственные средства в размере $260 млн на закупку открытых грузовых вагонов.
Живите своим умом!
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