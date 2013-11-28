Investor_33 написав:О, St/2 появился, рост цен на укракции обеспечен (параллельно будет кошмарить и топить за штатофонду) Приветствую!!!
Вам валютной ветки мало? В кои века на ветку посетил знающий человек, у которого есть мнение, а не лозунги. Что тут кошмарить, если папиров как таковых нет?
Ой, еще и ветки будете указывать?) Прям в коем то веке джина вызвали вещать о высоком... И правда что тут кошмарить, просто прийдется потратится что бы откупить папирцы проданные в 2018м да и всё...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
lrs7719 А куда деваться? Выход из кризиса либо в стекло и пепел либо в инфляцию. Быть в шоколаде в первом случае, то еще удовольствие, остается второй. Кстати, рост золота это подтверждает. Все ждут кризиса = СП500 -50%, но не будет такого. Каждый кризис новый. Ну будет -15%-20%, а может и меньше. Так какая разница если через 4 года СП500 будет 5000.
По газу я не специалист, читал что много его в США, куда больше чем нужно.
До конца года будет весело, Минфин США разместит 800 ярдов свежего долга. Такое себе анти QE.
"Укрзализныця" планирует закупить тысячу полувагонов за средства ЕБРР до конца года До конца 2019 года "Укрзализныця" проведет тендер на закупку полувагонов на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом рассказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью НВ. Бизнес, передает БизнесЦензор.
"Планируем до конца года провести еще один тендер. Возможно, до 1 тыс. полувагонов (закупить) по этому контракту", - отметил Кравцов.
Он добавил, что в прошлом году "Укрзализныця" уже проводила тендер по правилам ЕБРР, однако комитет "Укрзализныци" аннулировал его в связи с невыгодными предложениями. По словам Кравцова, цены участников тендера были выше рыночных.
В 2018 году ЕБРР предоставил "Укрзализныце" кредит в размере $150 млн на обновление подвижного состава. Планировалось, что "Укрзализныця" потратит кредитные и собственные средства в размере $260 млн на закупку открытых грузовых вагонов.
"Укрзализныця" и ЕБРР объявили о начале закупки 4500 полувагонов АО "Укрзализныця" сообщила о начале процесса закупки грузовых полувагонов для реализации совместного проекта компании с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.
Проект финансируется за счет кредитных средств ЕБРР без государственных гарантий и собственных средств АО "Укрзализныця".
"В общем планируется закупить примерно 4500 грузовых полувагонов общего назначения (с люками) в три этапа: в 2019 году на первом этапе - 1000 вагонов (4 лота), в 2020 году на втором этапе 1500 вагонов (5 лотов) и на третьем этапе 2000 вагонов (6 лотов)", - сообщает компания.
70% от контрактной цены (без НДС) финансируются за счет средств займа ЕБРР, а 30% - по контракту финансируются "Укрзализныцей". Для реализации проекта предусматривается предоставление кредитных средств ЕБРР в размере $150 млн.
"Закупка будет осуществляться в рамках двухстадийного тендера в соответствии с принципами и правилами банка с применением электронного портала закупок для клиентов ЕБРР – ECEPP", - сообщает компания.
"Двухстадийная тендерная процедура предусматривает, что тендер на первом этапе будет состоять только из технического предложения без указания каких-либо цен, а на втором этапе будут подаваться коммерческие предложения", - сообщает "Укрзализныця".
Акционеры ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Полтавская область) установили срок выплаты дивидендов по итогам работы в 2018 году с 18 по 23 октября текущего года. Согласно публикации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение принято 24 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, собрание акционеров КВСЗ 23 апреля приняло решение выплатить дивиденды в размере 1,75 грн на одну акцию, направив на эти цели 200,7 млн грн из полученной в 2018 году чистой прибыли в размере 487,25 млн грн (до этого в течение шести лет дивиденды не начислялись и не выплачивались).Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150633
Акционеры ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Полтавская область) установили срок выплаты дивидендов по итогам работы в 2018 году с 18 по 23 октября текущего года. Согласно публикации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение принято 24 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, собрание акционеров КВСЗ 23 апреля приняло решение выплатить дивиденды в размере 1,75 грн на одну акцию, направив на эти цели 200,7 млн грн из полученной в 2018 году чистой прибыли в размере 487,25 млн грн (до этого в течение шести лет дивиденды не начислялись и не выплачивались).Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150633