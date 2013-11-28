Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:59

Решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве Центрэнерго приостановлено решением Северного апелляционного суда



Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства энергогенерирующей компании Центрэнерго. Об этом говорится в решении суда, копией которого располагают Українські Новини.



Согласно материалам суда, решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве Центрэнерго было приостановлено до рассмотрения апелляционных жалоб ООО Транснова и ООО Баланс-Груп.



Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 9 октября.



Дело о банкротстве было открыто в 2004 году по заявлению предприятия Ровенькиантрацит.



Ранее Хозяйственный суд Киева закрыл дело о банкротстве Центрэнерго.



В мае 2019 года комитет кредиторов компании решил начать санацию предприятия.

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