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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.5 5 54
BAVL − 0,5 за акцію
24%
13
CEEN − 20
24%
13
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:56

  lrs7719 написав:
  Investor_33 написав:О, St/2 появился, рост цен на укракции обеспечен (параллельно будет кошмарить и топить за штатофонду) :) :roll: :wink: Приветствую!!!


Вам валютной ветки мало? В кои века на ветку посетил знающий человек, у которого есть мнение, а не лозунги.
Что тут кошмарить, если папиров как таковых нет?

Ой, еще и ветки будете указывать?) Прям в коем то веке джина вызвали вещать о высоком...
И правда что тут кошмарить, просто прийдется потратится что бы откупить папирцы проданные в 2018м да и всё...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:02

lrs7719
А куда деваться?
Выход из кризиса либо в стекло и пепел либо в инфляцию.
Быть в шоколаде в первом случае, то еще удовольствие, остается второй.
Кстати, рост золота это подтверждает.
Все ждут кризиса = СП500 -50%, но не будет такого. Каждый кризис новый.
Ну будет -15%-20%, а может и меньше. Так какая разница если через 4 года СП500 будет 5000.


По газу я не специалист, читал что много его в США, куда больше чем нужно.

До конца года будет весело, Минфин США разместит 800 ярдов свежего долга. Такое себе анти QE.
St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 12:59

Суд возобновил банкротство Центрэнерго

Решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве Центрэнерго приостановлено решением Северного апелляционного суда

Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства энергогенерирующей компании Центрэнерго. Об этом говорится в решении суда, копией которого располагают Українські Новини.

Согласно материалам суда, решение Хозяйственного суда Киева о закрытии дела о банкротстве Центрэнерго было приостановлено до рассмотрения апелляционных жалоб ООО Транснова и ООО Баланс-Груп.

Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 9 октября.

Дело о банкротстве было открыто в 2004 году по заявлению предприятия Ровенькиантрацит.

Ранее Хозяйственный суд Киева закрыл дело о банкротстве Центрэнерго.

В мае 2019 года комитет кредиторов компании решил начать санацию предприятия.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:33

"Укрзализныця" планирует закупить тысячу полувагонов за средства ЕБРР до конца года
До конца 2019 года "Укрзализныця" проведет тендер на закупку полувагонов на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Об этом рассказал председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов в интервью НВ. Бизнес, передает БизнесЦензор.

"Планируем до конца года провести еще один тендер. Возможно, до 1 тыс. полувагонов (закупить) по этому контракту", - отметил Кравцов.

Он добавил, что в прошлом году "Укрзализныця" уже проводила тендер по правилам ЕБРР, однако комитет "Укрзализныци" аннулировал его в связи с невыгодными предложениями. По словам Кравцова, цены участников тендера были выше рыночных.

В 2018 году ЕБРР предоставил "Укрзализныце" кредит в размере $150 млн на обновление подвижного состава. Планировалось, что "Укрзализныця" потратит кредитные и собственные средства в размере $260 млн на закупку открытых грузовых вагонов.
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 14:27

"Укрзализныця" и ЕБРР объявили о начале закупки 4500 полувагонов
АО "Укрзализныця" сообщила о начале процесса закупки грузовых полувагонов для реализации совместного проекта компании с Европейским банком реконструкции и развития.
Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Проект финансируется за счет кредитных средств ЕБРР без государственных гарантий и собственных средств АО "Укрзализныця".

"В общем планируется закупить примерно 4500 грузовых полувагонов общего назначения (с люками) в три этапа: в 2019 году на первом этапе - 1000 вагонов (4 лота), в 2020 году на втором этапе 1500 вагонов (5 лотов) и на третьем этапе 2000 вагонов (6 лотов)", - сообщает компания.

70% от контрактной цены (без НДС) финансируются за счет средств займа ЕБРР, а 30% - по контракту финансируются "Укрзализныцей". Для реализации проекта предусматривается предоставление кредитных средств ЕБРР в размере $150 млн.

"Закупка будет осуществляться в рамках двухстадийного тендера в соответствии с принципами и правилами банка с применением электронного портала закупок для клиентов ЕБРР – ECEPP", - сообщает компания.

"Двухстадийная тендерная процедура предусматривает, что тендер на первом этапе будет состоять только из технического предложения без указания каких-либо цен, а на втором этапе будут подаваться коммерческие предложения", - сообщает "Укрзализныця".
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:07

Акционеры ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Полтавская область) установили срок выплаты дивидендов по итогам работы в 2018 году с 18 по 23 октября текущего года.
Согласно публикации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение принято 24 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, собрание акционеров КВСЗ 23 апреля приняло решение выплатить дивиденды в размере 1,75 грн на одну акцию, направив на эти цели 200,7 млн грн из полученной в 2018 году чистой прибыли в размере 487,25 млн грн (до этого в течение шести лет дивиденды не начислялись и не выплачивались).Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150633
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:06

  zzzzzz написав:
Акционеры ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (КВСЗ, Полтавская область) установили срок выплаты дивидендов по итогам работы в 2018 году с 18 по 23 октября текущего года.
Согласно публикации в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение принято 24 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, собрание акционеров КВСЗ 23 апреля приняло решение выплатить дивиденды в размере 1,75 грн на одну акцию, направив на эти цели 200,7 млн грн из полученной в 2018 году чистой прибыли в размере 487,25 млн грн (до этого в течение шести лет дивиденды не начислялись и не выплачивались).Источник: https://biz.censor.net.ua/n3150633

Прийняття рішення про виплату дивідендів КВРЗ
http://www.kvsz.com/index.php/ua/golovn ... dyvidendiv
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:38

Хаха, Беня в своєму стилі
Но вот сегодня есть «Укрнафта». Цена ее не сильно высокая.

— Да. Хотя это «голубая фишка» вроде.

— Пожалуйста, там большой free-float, пусть они инвестируют. Кто мешает? Или вы считаете, что люди не инвестируют в «Укрнафту» через Украинскую фондовую биржу потому, что там нет Аслунда?

— Нет, я думаю, что там просто нет защиты инвестиций. Бог с ним, с Аслундом.

— Уже нет, уже не Бог с ним, с Аслундом. Знаете, как тот анекдот: «На вашу тещу напала собака. – Сама напала, пусть сама и защищается».
https://thepage.com.ua/exclusive/u-meny ... olomojskim

Згадує там незлим тихим словом і про Феррекспо, і про Кернел з МХП.

ПС Крим це Україна!
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