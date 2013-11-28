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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.5 5 54
BAVL − 0,5 за акцію
24%
13
CEEN − 20
24%
13
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:54

  Yuri_Z написав:Общался на днях по этому вопросу. Запуск УБ в ближ. месяцы не планируется.
В лучшем случае, если будет всё ок, то может будет офиц. пуск перед Новым годом или откр. в начале 2020 года

Зачем Оно?

В Украине интересны ОВГЗ и курс грн/дол.
Все остальное доступно на международных площадках.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:12

  St/2 написав: В Украине интересны ОВГЗ

Пока интересны, но интерес спадает и не понятно, что будет через полгода-года. Кризис и эта пирамидка уйдет под воду

  St/2 написав: интересен курс грн/дол.

Был такой фьючерс. Почему бы не вернуть...?

  St/2 написав: Все остальное доступно на международных площадках.

И свое должно быть, хотя бы для виду. Не скатиться же нам в снежный Нигер :)
Yuri_Z
 
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