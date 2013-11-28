Зачем Оно?
В Украине интересны ОВГЗ и курс грн/дол.
Все остальное доступно на международных площадках.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:54
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:12
Пока интересны, но интерес спадает и не понятно, что будет через полгода-года. Кризис и эта пирамидка уйдет под воду
Был такой фьючерс. Почему бы не вернуть...?
И свое должно быть, хотя бы для виду. Не скатиться же нам в снежный Нигер
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