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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.5 5 54
BAVL − 0,5 за акцію
24%
13
CEEN − 20
24%
13
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 21:54

  Yuri_Z написав:Общался на днях по этому вопросу. Запуск УБ в ближ. месяцы не планируется.
В лучшем случае, если будет всё ок, то может будет офиц. пуск перед Новым годом или откр. в начале 2020 года

Зачем Оно?

В Украине интересны ОВГЗ и курс грн/дол.
Все остальное доступно на международных площадках.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 22:12

  St/2 написав: В Украине интересны ОВГЗ

Пока интересны, но интерес спадает и не понятно, что будет через полгода-года. Кризис и эта пирамидка уйдет под воду

  St/2 написав: интересен курс грн/дол.

Был такой фьючерс. Почему бы не вернуть...?

  St/2 написав: Все остальное доступно на международных площадках.

И свое должно быть, хотя бы для виду. Не скатиться же нам в снежный Нигер :)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 10:14

  Yuri_Z написав:
  St/2 написав: интересен курс грн/дол.


Был такой фьючерс. Почему бы не вернуть...?


Кто им будет торговать?

Банки не хотят.

Без банков (которые по идее должны хеджировать свои позы на межбанке) это бессмысленно.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 14:38

Укрнафта
4 мин. ·
Укрнафта обійдеться без грошей платників податків

Низка українських ЗМІ опублікували заклики використати гроші українських платників податків, щоб погасити податковий борг “Укрнафти”. “Укрнафта” вважає дані заяви свідомою маніпуляцією.

Запропоноване рішення передбачає взаємне погашення боргів держави перед НАК "Нафтогаз України", "Нафтогазу" перед "Укрнафтою" і "Укрнафти" перед бюджетом. Таким чином, ця операція буде нейтральною для бюджету. Для реалізації вказаних пропозицій потрібно отримати згоду Кабінету міністрів.

Погашення податкового боргу дозволяє компанії збільшити інвестиції у видобуток нафти і газу і зберегти зростання обсягів видобутку вуглеводнів, яке продовжується з минулого року. "Укрнафта" в повному обсязі виплачує поточні податки і погасила частину податкового боргу. Разом з тим, в першому півріччі 2019 року відрахування компанії на обслуговування податкового боргу в 2,5 рази перевищили обсяг капітальних інвестицій.
Живите своим умом!
zzzzzz
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