|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:54
Yuri_Z написав:
Общался на днях по этому вопросу. Запуск УБ в ближ. месяцы не планируется.
В лучшем случае, если будет всё ок, то может будет офиц. пуск перед Новым годом или откр. в начале 2020 года
Зачем Оно?
В Украине интересны ОВГЗ и курс грн/дол.
Все остальное доступно на международных площадках.
-
St/2
-
-
- Повідомлень: 10532
- З нами з: 02.09.08
- Подякував: 660 раз.
- Подякували: 1509 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:12
St/2 написав:
В Украине интересны ОВГЗ
Пока интересны, но интерес спадает и не понятно, что будет через полгода-года. Кризис и эта пирамидка уйдет под воду
St/2 написав:
интересен курс грн/дол.
Был такой фьючерс. Почему бы не вернуть...?
St/2 написав:
Все остальное доступно на международных площадках.
И свое должно быть, хотя бы для виду. Не скатиться же нам в снежный Нигер
-
Yuri_Z
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 18.06.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:14
Yuri_Z написав: St/2 написав:
интересен курс грн/дол.
Был такой фьючерс. Почему бы не вернуть...?
Кто им будет торговать?
Банки не хотят.
Без банков (которые по идее должны хеджировать свои позы на межбанке) это бессмысленно.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
-
GTS
-
-
- Повідомлень: 389
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:38
Укрнафта
4 мин. ·
Укрнафта обійдеться без грошей платників податків
Низка українських ЗМІ опублікували заклики використати гроші українських платників податків, щоб погасити податковий борг “Укрнафти”. “Укрнафта” вважає дані заяви свідомою маніпуляцією.
Запропоноване рішення передбачає взаємне погашення боргів держави перед НАК "Нафтогаз України", "Нафтогазу" перед "Укрнафтою" і "Укрнафти" перед бюджетом. Таким чином, ця операція буде нейтральною для бюджету. Для реалізації вказаних пропозицій потрібно отримати згоду Кабінету міністрів.
Погашення податкового боргу дозволяє компанії збільшити інвестиції у видобуток нафти і газу і зберегти зростання обсягів видобутку вуглеводнів, яке продовжується з минулого року. "Укрнафта" в повному обсязі виплачує поточні податки і погасила частину податкового боргу. Разом з тим, в першому півріччі 2019 року відрахування компанії на обслуговування податкового боргу в 2,5 рази перевищили обсяг капітальних інвестицій.
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35534
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3453 раз.
- Подякували: 7528 раз.
-
- Профіль
-
33
7
2
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:56
У задержанного врача-трасплантолога Института им. Шалимова С учетом всех обысков общая сумма изъятых средств составляет около 1 млн долларов США", - написала Максимец в Facebook в пятницу.
У меня во дворе, кто-то поставил металлический столбик, естественно для своей любимой машины. Сегодня подхожу осмотреть это чудо и обращаю, что на меня смотрит мужик с кульком и 2 л. бутылкой пива. Спрашиваю у него: "что?". В ответ: "що ти робишь!?". Доходчиво объясняю, что к чему. Он в ответ: "не ломай, уходи" (место не его).
Вот двадцать восемь лет независимости страны, а менталитет Совка прочно держится в хорошем куске населения. Что тут рассказывать (депутаты, налоги и т.п..), достаточно обратить внимание на среднестатистического жильца своего дома (если вы проявляете хоть какую-то инициативу). Пока не покинут наследники Совета (в большей его части, не все плохие) эта страна еще долго будет полсти к уровню Европы
-
Yuri_Z
-
-
- Повідомлень: 29
- З нами з: 18.06.18
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:59
Yuri_Z, ну лет 50 или лучше 70.
Цифры конечно с потолка, но по ощущениям нужно столько, чтобы в умах хоть что-то поменялось.
Просто родившееся в 80х и раньше, всё ещё хорошо помнят тот самый совок по которому так ностальгируют.
Но где-то через 50 или 70 лет в обществе сформируется большинство, которое понятие не имеет что это такое.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
-
GTS
-
-
- Повідомлень: 389
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:44
Yuri_Z трансплантологу суд назначил ночной домашний арест - здобули
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 35534
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3453 раз.
- Подякували: 7528 раз.
-
- Профіль
-
33
7
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|77854
|
|