Зачем Оно?
В Украине интересны ОВГЗ и курс грн/дол.
Все остальное доступно на международных площадках.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 30 вер, 2019 21:54
Додано: Пон 30 вер, 2019 22:12
Пока интересны, но интерес спадает и не понятно, что будет через полгода-года. Кризис и эта пирамидка уйдет под воду
Был такой фьючерс. Почему бы не вернуть...?
И свое должно быть, хотя бы для виду. Не скатиться же нам в снежный Нигер
Додано: Вів 01 жов, 2019 10:14
Кто им будет торговать?
Банки не хотят.
Без банков (которые по идее должны хеджировать свои позы на межбанке) это бессмысленно.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 01 жов, 2019 14:38
Живите своим умом!
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:56
У меня во дворе, кто-то поставил металлический столбик, естественно для своей любимой машины. Сегодня подхожу осмотреть это чудо и обращаю, что на меня смотрит мужик с кульком и 2 л. бутылкой пива. Спрашиваю у него: "что?". В ответ: "що ти робишь!?". Доходчиво объясняю, что к чему. Он в ответ: "не ломай, уходи" (место не его).
Вот двадцать восемь лет независимости страны, а менталитет Совка прочно держится в хорошем куске населения. Что тут рассказывать (депутаты, налоги и т.п..), достаточно обратить внимание на среднестатистического жильца своего дома (если вы проявляете хоть какую-то инициативу). Пока не покинут наследники Совета (в большей его части, не все плохие) эта страна еще долго будет полсти к уровню Европы
Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:59
Yuri_Z, ну лет 50 или лучше 70.
Цифры конечно с потолка, но по ощущениям нужно столько, чтобы в умах хоть что-то поменялось.
Просто родившееся в 80х и раньше, всё ещё хорошо помнят тот самый совок по которому так ностальгируют.
Но где-то через 50 или 70 лет в обществе сформируется большинство, которое понятие не имеет что это такое.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 21:44
Yuri_Z трансплантологу суд назначил ночной домашний арест - здобули
Живите своим умом!
Додано: Суб 05 жов, 2019 17:28
ЧП Аваль
8 месяцев - 3,16 млрд ( 2018 -3,68 млрд ) Δ -520 млн
7 месяцев - 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд ) Δ -350 млн
6 месяцев - 2,38 млрд ( 2018 - 2,8 млрд ) Δ -420 млн
5 месяцев - 1,95 млрд ( 2018 - 2,25 мрд ) Δ -300 млн
4 месяца - 1,465 млрд ( 2018 - 1,8 млрд ) Δ -335 млн
3 месяца - 1,079 млрд ( 2018 - 1,4 млрд ) Δ -321 млн
Живите своим умом!
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:59
Я народився в середині 70х і ні грама за совком не ностальгую. І між моїх ровесників таких не знаю. Так що коригуйте прогнози.
А ще цілком можливо що причина не в совку, а глибше. Підказка - Західна Україна, Прибалтика були окуповані Московією в 1939му, тоді як решта території України - 1650-х
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