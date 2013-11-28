Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:59

Yuri_Z, ну лет 50 или лучше 70.



Цифры конечно с потолка, но по ощущениям нужно столько, чтобы в умах хоть что-то поменялось.



Просто родившееся в 80х и раньше, всё ещё хорошо помнят тот самый совок по которому так ностальгируют.



Но где-то через 50 или 70 лет в обществе сформируется большинство, которое понятие не имеет что это такое.

Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.