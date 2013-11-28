RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2314231523162317

Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.5 5 54
BAVL − 0,5 за акцію
24%
13
CEEN − 20
24%
13
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:19

@Yuri_Z
А що можна очікувати від населення яке виросло на казочках про Івана-дурака, "по щуьему велению, по моему хотению..."? От переважна більшість населення і мріє, що хтось прийде і за них все зробить

Про жадність - так люди всюди однакові, я побував у різних країнах, кардинальної різниці в цьому плані не бачив.
Taras Rudko
 
Повідомлень: 378
З нами з: 03.10.08
Подякував: 146 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:30

  Yuri_Z написав:Ну, а то что кто-то ностальгирует по Совку - их право. Может им тогда было хорошо.

Ясне діло, вони тоді були молоді і здорові, а зараз старі і з болячками. Хто б не шкодував. А як хто ще тоді був при посаді = поважною людиною, а зараз ніхто, то в таких ностальгія особливо сильна.
Taras Rudko
 
Повідомлень: 378
З нами з: 03.10.08
Подякував: 146 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2314231523162317
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 77863
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13495)
06.10.2019 13:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.