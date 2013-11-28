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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 06 жов, 2019 12:19
@Yuri_Z
А що можна очікувати від населення яке виросло на казочках про Івана-дурака, "по щуьему велению, по моему хотению..."? От переважна більшість населення і мріє, що хтось прийде і за них все зробить
Про жадність - так люди всюди однакові, я побував у різних країнах, кардинальної різниці в цьому плані не бачив.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:30
Yuri_Z написав:
Ну, а то что кто-то ностальгирует по Совку - их право. Может им тогда было хорошо.
Ясне діло, вони тоді були молоді і здорові, а зараз старі і з болячками. Хто б не шкодував. А як хто ще тоді був при посаді = поважною людиною, а зараз ніхто, то в таких ностальгія особливо сильна.
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