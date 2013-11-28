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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.5 5 54
BAVL − 0,5 за акцію
24%
13
CEEN − 20
24%
13
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:19

@Yuri_Z
А що можна очікувати від населення яке виросло на казочках про Івана-дурака, "по щуьему велению, по моему хотению..."? От переважна більшість населення і мріє, що хтось прийде і за них все зробить

Про жадність - так люди всюди однакові, я побував у різних країнах, кардинальної різниці в цьому плані не бачив.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:30

  Yuri_Z написав:Ну, а то что кто-то ностальгирует по Совку - их право. Может им тогда было хорошо.

Ясне діло, вони тоді були молоді і здорові, а зараз старі і з болячками. Хто б не шкодував. А як хто ще тоді був при посаді = поважною людиною, а зараз ніхто, то в таких ностальгія особливо сильна.
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:53

Банкротство "Центрэнерго": кто обесценивает государственные активы.
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 38360.html
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 09:58

  zzzzzz написав:ЧП Аваль

8 месяцев - 3,16 млрд ( 2018 -3,68 млрд ) Δ -520 млн
7 месяцев - 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд ) Δ -350 млн
6 месяцев - 2,38 млрд ( 2018 - 2,8 млрд ) Δ -420 млн
5 месяцев - 1,95 млрд ( 2018 - 2,25 мрд ) Δ -300 млн
4 месяца - 1,465 млрд ( 2018 - 1,8 млрд ) Δ -335 млн
3 месяца - 1,079 млрд ( 2018 - 1,4 млрд ) Δ -321 млн

Кто что думает, почему такие результаты при существенном увеличении операционной и процентной прибыли?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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