@Yuri_Z А що можна очікувати від населення яке виросло на казочках про Івана-дурака, "по щуьему велению, по моему хотению..."? От переважна більшість населення і мріє, що хтось прийде і за них все зробить
Про жадність - так люди всюди однакові, я побував у різних країнах, кардинальної різниці в цьому плані не бачив.
8 месяцев - 3,16 млрд ( 2018 -3,68 млрд ) Δ -520 млн 7 месяцев - 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд ) Δ -350 млн 6 месяцев - 2,38 млрд ( 2018 - 2,8 млрд ) Δ -420 млн 5 месяцев - 1,95 млрд ( 2018 - 2,25 мрд ) Δ -300 млн 4 месяца - 1,465 млрд ( 2018 - 1,8 млрд ) Δ -335 млн 3 месяца - 1,079 млрд ( 2018 - 1,4 млрд ) Δ -321 млн
Кто что думает, почему такие результаты при существенном увеличении операционной и процентной прибыли?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."