Додано: Сер 09 жов, 2019 09:06

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:



Про включення ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності



прийнято рішення





Не прошло и пяти лет.

Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.