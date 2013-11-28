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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:40
Andrew2
Знакомый инвестировал. Наращивал позицию. Увы, вклад не был гарантирован государством и прогорел.https://www.unian.net/world/10699689-v- ... video.html
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Yuri_Z
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