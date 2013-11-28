Знакомый инвестировал. Наращивал позицию. Увы, вклад не был гарантирован государством и прогорел.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 09 жов, 2019 17:40
Andrew2
Знакомый инвестировал. Наращивал позицию. Увы, вклад не был гарантирован государством и прогорел.
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:06
банк лопнул или что случилось?
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:25
Andrew2 Это был стёб (ссылка) .
Хотя у тебя уже есть одна идея для написание
Додано: Сер 09 жов, 2019 20:33
Andrew2
Я ребалансирую портфель состоящий из равных частей слитков, гривнедепо и украакций. Ребалансирую при отклонении одной части более чем на 20 процентов от 1/3. Чаще наиболее интересные курсы купли продажи наблюдаю в юнексе, индустриале и привате ( с недавних пор). Обычно в отделение банка можно позвонить и узнать о наличии слитка нужного развеса или заказать с центрального отделения и ждать звонка управляющего. Слитки храню в полиэтиленовом пакетике за ванной между гипсокартоном и стеной на гвоздике на максимально высоком доступном расстоянии у папы на квартире. По доходности ребалансируемый портфель выше и надёжнее получается чем все его компаненты. ( Теория Марковица).
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