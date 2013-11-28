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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.5 5 54
BAVL − 0,5 за акцію
24%
13
CEEN − 20
24%
13
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 17:40

Andrew2
Знакомый инвестировал. Наращивал позицию. Увы, вклад не был гарантирован государством и прогорел.
https://www.unian.net/world/10699689-v- ... video.html
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:06

  Yuri_Z написав:Andrew2
Знакомый инвестировал. Наращивал позицию. Увы, вклад не был гарантирован государством и прогорел.
https://www.unian.net/world/10699689-v- ... video.html

банк лопнул или что случилось?
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:25

Andrew2 Это был стёб (ссылка) .
Хотя у тебя уже есть одна идея для написание :)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 20:33

Andrew2
Я ребалансирую портфель состоящий из равных частей слитков, гривнедепо и украакций. Ребалансирую при отклонении одной части более чем на 20 процентов от 1/3. Чаще наиболее интересные курсы купли продажи наблюдаю в юнексе, индустриале и привате ( с недавних пор). Обычно в отделение банка можно позвонить и узнать о наличии слитка нужного развеса или заказать с центрального отделения и ждать звонка управляющего. Слитки храню в полиэтиленовом пакетике за ванной между гипсокартоном и стеной на гвоздике на максимально высоком доступном расстоянии у папы на квартире. :lol: По доходности ребалансируемый портфель выше и надёжнее получается чем все его компаненты. ( Теория Марковица).
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 08:53

  bulldog-zp написав:Andrew2
Я ребалансирую портфель состоящий из равных частей слитков, гривнедепо и украакций. Ребалансирую при отклонении одной части более чем на 20 процентов от 1/3. Чаще наиболее интересные курсы купли продажи наблюдаю в юнексе, индустриале и привате ( с недавних пор). Обычно в отделение банка можно позвонить и узнать о наличии слитка нужного развеса или заказать с центрального отделения и ждать звонка управляющего. Слитки храню в полиэтиленовом пакетике за ванной между гипсокартоном и стеной на гвоздике на максимально высоком доступном расстоянии у папы на квартире. :lol: По доходности ребалансируемый портфель выше и надёжнее получается чем все его компаненты. ( Теория Марковица).

Лично я так не делал конечно, но в результате изучения вопроса об инвестировании в золото пришел к выводу о не целесообразности оного в наших реалиях.
Рост цен конечно это хорошо, но фактически доходность можно получить только после фиксации позиции, а с текущими спредами по золоту нужен рост на 30+% что бы просто выйти в 0. Если не брать во внимание продажу на черном рынке со всеми вытекающими рисками.
К тому же есть своя специфика мелкая в процессе работы с металами, что приносит дополнительные траты и усугубляет инвестиционный результат...
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 09:07

UX-2019 В некоторых небольших банках (Unex, RwC, Индустриал) спреды в районе 3% есть. Но золото - это дело вкуса. Я согласен с коллегой, что его лучше использовать в рамках какой-то более широкой стратегии. Сейчас просто оно интересно в свете снижения ставок в мире и возможной рецессии. Того гляди 2000 в следующем году и стрельнет, добавьте к этому девал гривны, и вообще норм...
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 10:05

bulldog-zp посмотрите в личку, плиз
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:23

Andrew2
Есть огромный раздел по банковским металлам на этом сайте.
Ринок банківських металів
Нажмите на ссылку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:54

  zzzzzz написав:Andrew2
Есть огромный раздел по банковским металлам на этом сайте.
Ринок банківських металів
Нажмите на ссылку.

Да, я там писал, все на морозе)
Зато на родной ветке сразу нашлись отзывчивые и адекватные форумчане:)
Andrew2
 
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