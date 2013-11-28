Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:00

А не проще открыть счёт у одного из зарубежных брокеров и купить ETF на золото или золотодобывающие компании? GLD или GLDM например.

Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.