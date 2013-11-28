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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 13 жов, 2019 20:45
а вот кто-то пробовал сдать эти слиточки в банк? особенно в другой, не в тот в котором брали. Как их конвертить в деньги?
Модели иногда преподносят сюрпризы.
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ekantashivo
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Додано: Нед 13 жов, 2019 22:08
ekantashivo написав:
а вот кто-то пробовал сдать эти слиточки в банк? особенно в другой, не в тот в котором брали. Как их конвертить в деньги?
Это не проблема. Все сдается, главное, что бы не была повреждена упаковка.
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