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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.5 5 54
BAVL − 0,5 за акцію
24%
13
CEEN − 20
24%
13
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:21

  GTS написав:А не проще открыть счёт у одного из зарубежных брокеров и купить ETF на золото или золотодобывающие компании? GLD или GLDM например.

А где же место нашим чувствам,тактильным ощущениям. Волнующее и приятное ощущение слитка на ладони или наслаждение собственным отражением. Ещё можно раз в год насладиться эстетикой, например украсить рождестсвенскую елочку слиточками в упаковке, сделать селфи и выложить в инсту. А вы GLD или GLDM. Не там никакого отражения и кайфа :lol:
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 20:45

а вот кто-то пробовал сдать эти слиточки в банк? особенно в другой, не в тот в котором брали. Как их конвертить в деньги?
Модели иногда преподносят сюрпризы.
ekantashivo
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:08

  ekantashivo написав:а вот кто-то пробовал сдать эти слиточки в банк? особенно в другой, не в тот в котором брали. Как их конвертить в деньги?

Это не проблема. Все сдается, главное, что бы не была повреждена упаковка.
bulldog-zp
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