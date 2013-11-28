GTS написав:А не проще открыть счёт у одного из зарубежных брокеров и купить ETF на золото или золотодобывающие компании? GLD или GLDM например.
А где же место нашим чувствам,тактильным ощущениям. Волнующее и приятное ощущение слитка на ладони или наслаждение собственным отражением. Ещё можно раз в год насладиться эстетикой, например украсить рождестсвенскую елочку слиточками в упаковке, сделать селфи и выложить в инсту. А вы GLD или GLDM. Не там никакого отражения и кайфа
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП на 3% по итогам 2019 года и 3%-го роста в 2020 году, свидетельствует обнародованный на сайте фонда макроэкономический прогноз. Согласно макропрогнозу, обнародованному во вторник, МВФ ожидает также, что уровень инфляции по итогам текущего года в Украине составит 8,7%, а в 2020-м снизится до 5,9%. Рост потребительских цен на конец этого года составит 7%, а в конце 2020-го - 5,6%, свидетельствуют материалы макропрогноза. Согласно ожиданиям Фонда, в 2024 году реальный ВВП может ускорить свой рост до 3,3%, тогда как инфляция к 2024 году снизится до 5%. Как указано в материалах, дефицит текущего счета в этом году ожидается на уровне 2,8%, а в следующем увеличится до 3,5%. При этом уровень безработицы в этом и следующем году ожидается на уровне 8,7% и 8,2% соответственно.
Самая стабильно-отличная акция - Bavl. Большая вероятность, что дивы останутся прим. на прежнем уровне, а цена будет слегка идти вверх. Лучшая бумажечка… Kvbz. Рост 50%. Даже при такой цене выходят серьезные дивы (если они будут) за 2019 год. Единственная проблемка – купить хоть какой-то объем. Худший... Сeen. Цена упала на 50% и с выходом отчётности через неделю-две легко может пойти к дну… район Девять и ниже Неожиданный рост… Unaf. Из 105 стало что-то 150. И это с прилетом жадно-бородатого. Болотце - Done, Tatm. Номинация "где-то там в воздухе" - Msich. Идея. Цена на Mhpc идет вниз из-за возможного откр. рынка земли. Сейчас цена 8,5. Шикарный прайс (+ выход на Китай, дно цены, откат к прежнему уровню 11, не раб. рынка земли в Украине…)
…2019 по чуть-чуть подходить к своему закрытию. Следующий должны начать на новой платформе, но на старенькой У.Б. Всем хорошего настроение и держитесь (я с вами!)