Додано: Вів 15 жов, 2019 17:11

Самая стабильно-отличная акция - Bavl. Большая вероятность, что дивы останутся прим. на прежнем уровне, а цена будет слегка идти вверх.Лучшая бумажечка… Kvbz. Рост 50%. Даже при такой цене выходят серьезные дивы (если они будут) за 2019 год. Единственная проблемка – купить хоть какой-то объем.Худший... Сeen. Цена упала на 50% (имею ввиду не в два раза, а в 1,5 раза от цены) и с выходом отчётности через неделю-две легко может пойти к дну… район Девять и нижеНеожиданный рост… Unaf. Из 105 стало что-то 150. И это с прилетом жадно-бородатого.Болотце - Done, Tatm.Номинация "где-то там в воздухе" - Msich.Идея. Цена на Mhpc идет вниз из-за возможного откр. рынка земли. Сейчас цена 8,5. Шикарный прайс (+ выход на Китай, дно цены, откат к прежнему уровню 11, не раб. рынка земли в Украине…)…2019 по чуть-чуть подходить к своему закрытию. Следующий должны начать на новой платформе, но, на старенькой У.Б.Всем хорошего настроение и держитесь (я с вами!)