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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.5 5 54
BAVL − 0,5 за акцію
24%
13
CEEN − 20
24%
13
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 18:21

  GTS написав:А не проще открыть счёт у одного из зарубежных брокеров и купить ETF на золото или золотодобывающие компании? GLD или GLDM например.

А где же место нашим чувствам,тактильным ощущениям. Волнующее и приятное ощущение слитка на ладони или наслаждение собственным отражением. Ещё можно раз в год насладиться эстетикой, например украсить рождестсвенскую елочку слиточками в упаковке, сделать селфи и выложить в инсту. А вы GLD или GLDM. Не там никакого отражения и кайфа :lol:
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 20:45

а вот кто-то пробовал сдать эти слиточки в банк? особенно в другой, не в тот в котором брали. Как их конвертить в деньги?
Модели иногда преподносят сюрпризы.
ekantashivo
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2019 22:08

  ekantashivo написав:а вот кто-то пробовал сдать эти слиточки в банк? особенно в другой, не в тот в котором брали. Как их конвертить в деньги?

Это не проблема. Все сдается, главное, что бы не была повреждена упаковка.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:14

Апелляционный суд оставил в силе решение о прекращении производства по делу о банкротстве "Центрэнерго"

https://interfax.com.ua/news/economic/618938.html
Как сообщила в комментарии адвокат "Баланс-Групп" Инна Корнаухова, кредиторы намерены обжаловать это решение в Кассационном хозяйственном суде.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:54

http://www.dsnews.ua/economics/iz-za-sh ... 2019204000
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 16:09

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста ВВП на 3% по итогам 2019 года и 3%-го роста в 2020 году, свидетельствует обнародованный на сайте фонда макроэкономический прогноз.
Согласно макропрогнозу, обнародованному во вторник, МВФ ожидает также, что уровень инфляции по итогам текущего года в Украине составит 8,7%, а в 2020-м снизится до 5,9%.
Рост потребительских цен на конец этого года составит 7%, а в конце 2020-го - 5,6%, свидетельствуют материалы макропрогноза.
Согласно ожиданиям Фонда, в 2024 году реальный ВВП может ускорить свой рост до 3,3%, тогда как инфляция к 2024 году снизится до 5%.
Как указано в материалах, дефицит текущего счета в этом году ожидается на уровне 2,8%, а в следующем увеличится до 3,5%.
При этом уровень безработицы в этом и следующем году ожидается на уровне 8,7% и 8,2% соответственно.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:11

Некоторые мысли по рынку или прибл. итоги за 2019 год

Самая стабильно-отличная акция - Bavl. Большая вероятность, что дивы останутся прим. на прежнем уровне, а цена будет слегка идти вверх.
Лучшая бумажечка… Kvbz. Рост 50%. Даже при такой цене выходят серьезные дивы (если они будут) за 2019 год. Единственная проблемка – купить хоть какой-то объем.
Худший... Сeen. Цена упала на 50% (имею ввиду не в два раза, а в 1,5 раза от цены) и с выходом отчётности через неделю-две легко может пойти к дну… район Девять и ниже
Неожиданный рост… Unaf. Из 105 стало что-то 150. И это с прилетом жадно-бородатого.
Болотце - Done, Tatm.
Номинация "где-то там в воздухе" - Msich.
Идея. Цена на Mhpc идет вниз из-за возможного откр. рынка земли. Сейчас цена 8,5. Шикарный прайс (+ выход на Китай, дно цены, откат к прежнему уровню 11, не раб. рынка земли в Украине…)

…2019 по чуть-чуть подходить к своему закрытию. Следующий должны начать на новой платформе, но, на старенькой У.Б.
Всем хорошего настроение и держитесь (я с вами!) :mrgreen:
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:35

Yuri_Z За исключением Аваля и с натяжкой КВБЗ, везде очень стремно. Центр отдали под Беню, внешнего покупателя на него нет и не будет. МСИЧ замешан в каких-то стремных делах то с русскими, то с китайцами. В УНАФ ситуация на мертвой точке. Косюк в опале у новой власти и тут могут быть черные лебеди...
Тоска, а не рынок, хоть бы 3-4 бумаги без риска заморозки акций накрести.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:59

Andrew2 Стабильность?
ОВГЗ, депозит, золото и доллары с евро в подушке
Yuri_Z
 
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