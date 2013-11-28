Додано: Сер 16 жов, 2019 13:24

[quote="4771793:Yuri_Z"]Самая стабильно-отличная акция - Bavl. Большая вероятность, что дивы останутся прим. на прежнем уровне, а цена будет слегка идти вверх.

Лучшая бумажечка… Kvbz. Рост 50%. Даже при такой цене выходят серьезные дивы (если они будут) за 2019 год. Единственная проблемка – купить хоть какой-то объем.

Худший... Сeen. Цена упала на 50% (имею ввиду не в два раза, а в 1,5 раза от цены) и с выходом отчётности через неделю-две легко может пойти к дну… район Девять и ниже

Неожиданный рост… Unaf. Из 105 стало что-то 150. И это с прилетом жадно-бородатого.

Болотце - Done, Tatm.

Номинация "где-то там в воздухе" - Msich.

Идея. Цена на Mhpc идет вниз из-за возможного откр. рынка земли. Сейчас цена 8,5. Шикарный прайс (+ выход на Китай, дно цены, откат к прежнему уровню 11, не раб. рынка земли в Украине…)



…2019 по чуть-чуть подходить к своему закрытию. Следующий должны начать на новой платформе, но, на старенькой У.Б.



Логичный експрес анализ На отечественном рынке очень бедненько

По МНРС на идею то нетянет очень много неопределенности и не только с рынком земли

Вообще то прогнозировать будущую ситуацию по старым емитентам дело не благодарное Бумаги отделены от реальных имущественных активов то залогами то судебными решениями то безумной неадекватной деятельностью НКЦПРФ то войной теневых собственников залоговых активов Вся беда в том что сама Ценная бумага не отображает реальной стоимости емитента и хоть какой то перспективы (за ВАVL промолчим)

За эти годы новых емитентов с новой корпоративной структурой то не появилось

Новых финансовых инструментов в виде ценной бумаги аля вексель на рынке нет

Вкладыватся среднестатистическому физику в ОВГЗ считаю безумием поскольку все больше напоминает инсайдерскую пирамиду для афилированых нерезов Инсайдеры то уйдут заблаговременно а вот физик останентся замороженным

Очень все бедненько