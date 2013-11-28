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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Хто перший досягне зазначеної ціни?

Идеи: портфель 3.5 5 54
BAVL − 0,5 за акцію
24%
13
CEEN − 20
24%
13
DOEN − 50
6%
3
MHPC − 500
6%
3
TATM − 20
4%
2
UNAF − 250
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:20

  Andrew2 написав:Yuri_Z За исключением Аваля и с натяжкой КВБЗ, везде очень стремно. Центр отдали под Беню, внешнего покупателя на него нет и не будет. МСИЧ замешан в каких-то стремных делах то с русскими, то с китайцами. В УНАФ ситуация на мертвой точке. Косюк в опале у новой власти и тут могут быть черные лебеди...
Тоска, а не рынок, хоть бы 3-4 бумаги без риска заморозки акций накрести.

Согласен, но надеюсь что с унаф таки что то получится... жаль такую бумагу.
З.Ы. Как вам такое? МВФ перевел Украину из СНГ в развивающиеся страны Европы.
https://news.maanimo.com/events/mvf-per ... ropy-27192
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:24

[quote="4771793:Yuri_Z"]Самая стабильно-отличная акция - Bavl. Большая вероятность, что дивы останутся прим. на прежнем уровне, а цена будет слегка идти вверх.
Лучшая бумажечка… Kvbz. Рост 50%. Даже при такой цене выходят серьезные дивы (если они будут) за 2019 год. Единственная проблемка – купить хоть какой-то объем.
Худший... Сeen. Цена упала на 50% (имею ввиду не в два раза, а в 1,5 раза от цены) и с выходом отчётности через неделю-две легко может пойти к дну… район Девять и ниже
Неожиданный рост… Unaf. Из 105 стало что-то 150. И это с прилетом жадно-бородатого.
Болотце - Done, Tatm.
Номинация "где-то там в воздухе" - Msich.
Идея. Цена на Mhpc идет вниз из-за возможного откр. рынка земли. Сейчас цена 8,5. Шикарный прайс (+ выход на Китай, дно цены, откат к прежнему уровню 11, не раб. рынка земли в Украине…)

…2019 по чуть-чуть подходить к своему закрытию. Следующий должны начать на новой платформе, но, на старенькой У.Б.

Логичный експрес анализ На отечественном рынке очень бедненько
По МНРС на идею то нетянет очень много неопределенности и не только с рынком земли
Вообще то прогнозировать будущую ситуацию по старым емитентам дело не благодарное Бумаги отделены от реальных имущественных активов то залогами то судебными решениями то безумной неадекватной деятельностью НКЦПРФ то войной теневых собственников залоговых активов Вся беда в том что сама Ценная бумага не отображает реальной стоимости емитента и хоть какой то перспективы (за ВАVL промолчим)
За эти годы новых емитентов с новой корпоративной структурой то не появилось
Новых финансовых инструментов в виде ценной бумаги аля вексель на рынке нет
Вкладыватся среднестатистическому физику в ОВГЗ считаю безумием поскольку все больше напоминает инсайдерскую пирамиду для афилированых нерезов Инсайдеры то уйдут заблаговременно а вот физик останентся замороженным
Очень все бедненько
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:46

joik
Вот про это Чудо-Юдо AAPL забыли
http://www.ux.ua/ua/marketdata/issueresults.aspx
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:46

дивы

Добрый день, коллеги
Подскажите было ли проголосовано за дивы по UNAF, ZHEN и KVBZ и метод оповещения(письмо или депозитарой)?

Также я не вижу на счете дивов по SGOK за 2016 год (0,77643000 за бумагу)
Кто-то получил эти деньги?
Востаннє редагувалось Baron Pampa в Чет 17 жов, 2019 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:59

Kvbz с 18 по 23 октября текущего года.
Выплата дивидендов в размере 1,75 грн на одну акцию.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:04

Yuri_Z, нужно писать письмо или выплтата через депозитарий?
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:13

Baron Pampa
"Виплату дивідендів організувати згідно з законодавством України". :)
http://www.kvsz.com/index.php/ua/golovn ... dok-dennyi
Как должны через брокера, но это (пока) не точно
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:23

  Baron Pampa написав:Также я не вижу на счете дивов по SGOK за 2016 год (0,77643000 за бумагу)
Кто-то получил эти деньги?

я получил.
после того, как отправил им претензию с расчетом годовых и инфляции.
через неделю перезвонили, уточнили реквизиты и перечислили.

рекомендую не затягивать. ровно через год заканчивается срок исковой давности.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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