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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2318231923202321

Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 3.5 5 55
У меня есть
24%
13
Дорого
24%
13
Не интересно
5%
3
Есть выход на Америку
7%
4
Позже куплю
4%
2
А так можно было?
36%
20
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:53

Доброго вечора, шановні колеги!
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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:15

ТАТМ

Итого, 17 уже закончилось. Кому пришли двд от ТАТМ?
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:49

TATM

  UX-2019 написав:Итого, 17 уже закончилось. Кому пришли двд от ТАТМ?


Мне пока не пришли, хотя в прошлом году получил в конце сентября.
vARDAmir
 
Повідомлень: 15
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