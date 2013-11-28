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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:53
Доброго вечора, шановні колеги!
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Ірина_
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Додано: Чет 17 жов, 2019 18:15
Итого, 17 уже закончилось. Кому пришли двд от ТАТМ?
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UX-2019
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Додано: Чет 17 жов, 2019 19:49
UX-2019 написав:
Итого, 17 уже закончилось. Кому пришли двд от ТАТМ?
Мне пока не пришли, хотя в прошлом году получил в конце сентября.
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vARDAmir
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:37
vARDAmir написав: UX-2019 написав:
Итого, 17 уже закончилось. Кому пришли двд от ТАТМ?
Мне пока не пришли, хотя в прошлом году получил в конце сентября.
А кто то разговоривал с отделом по акционерам ТАТМ
По ходу вчера должны были отправить дивы на счета акционеров
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joik
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:28
joik Сегодня звонил на ТАТМ в отдел по работе с акционерами. На том конце трубки девушка ответила, что решения о дате выплаты пока нет :" Звоните позже".
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.
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САНЯ
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:51
САНЯ написав:joik
Сегодня звонил на ТАТМ в отдел по работе с акционерами. На том конце трубки девушка ответила, что решения о дате выплаты пока нет :" Звоните позже".
мне тоже так ответили нарушают Положение НКЦПФР
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joik
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:34
joik Ну что же... Как в той песне: " Подождем твою мать, подождем".
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.
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САНЯ
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