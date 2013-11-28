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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:53

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:15

ТАТМ

Итого, 17 уже закончилось. Кому пришли двд от ТАТМ?
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:49

TATM

  UX-2019 написав:Итого, 17 уже закончилось. Кому пришли двд от ТАТМ?


Мне пока не пришли, хотя в прошлом году получил в конце сентября.
vARDAmir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:37

  vARDAmir написав:
  UX-2019 написав:Итого, 17 уже закончилось. Кому пришли двд от ТАТМ?


Мне пока не пришли, хотя в прошлом году получил в конце сентября.

А кто то разговоривал с отделом по акционерам ТАТМ
По ходу вчера должны были отправить дивы на счета акционеров
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:28

joik Сегодня звонил на ТАТМ в отдел по работе с акционерами. На том конце трубки девушка ответила, что решения о дате выплаты пока нет :" Звоните позже".
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.
САНЯ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:51

  САНЯ написав:joik Сегодня звонил на ТАТМ в отдел по работе с акционерами. На том конце трубки девушка ответила, что решения о дате выплаты пока нет :" Звоните позже".


мне тоже так ответили нарушают Положение НКЦПФР
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:34

joik Ну что же... Как в той песне: " Подождем твою мать, подождем".
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.
САНЯ
 
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