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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:53

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:15

ТАТМ

Итого, 17 уже закончилось. Кому пришли двд от ТАТМ?
UX-2019
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:49

TATM

  UX-2019 написав:Итого, 17 уже закончилось. Кому пришли двд от ТАТМ?


Мне пока не пришли, хотя в прошлом году получил в конце сентября.
vARDAmir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:37

  vARDAmir написав:
  UX-2019 написав:Итого, 17 уже закончилось. Кому пришли двд от ТАТМ?


Мне пока не пришли, хотя в прошлом году получил в конце сентября.

А кто то разговоривал с отделом по акционерам ТАТМ
По ходу вчера должны были отправить дивы на счета акционеров
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:28

joik Сегодня звонил на ТАТМ в отдел по работе с акционерами. На том конце трубки девушка ответила, что решения о дате выплаты пока нет :" Звоните позже".
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.
САНЯ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 14:51

  САНЯ написав:joik Сегодня звонил на ТАТМ в отдел по работе с акционерами. На том конце трубки девушка ответила, что решения о дате выплаты пока нет :" Звоните позже".


мне тоже так ответили нарушают Положение НКЦПФР
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 15:34

joik Ну что же... Как в той песне: " Подождем твою мать, подождем".
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.
САНЯ
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:23

дивы по KVBZ

Копаясь на сайте КВБЗ нашел
Вих. № 26.4-59/2732 від 27.09.2019
2. Визначити термін виплати дивідендів: з 18.10.2019 року по 23.10.2019 року.
3.1. ПАТ "КВБЗ" в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та Податковим кодексом України, перераховує суму дивідендів в повному обсязі, в гривнях, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Депозитарій) в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках;
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 15:09

Конституционный суд Украины отказал в открытии дела по конституционному представлению 47 народных депутатов о конституционности положений законов, регулирующих процедуру обязательной продажи акций по требованию владельца свыше 95% акций (squeeze-out).

Согласно тексту определения от 10 октября, Большая палата КС обосновала свое решение недостаточным обоснованием в поданном представлении неконституционности оспоренных депутатами норм.

"Это снимает вопрос относительно конституционности squeeze-out", – прокомментировал вердикт КС глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев в Facebook в понедельник.

В то же время он отметил, что актуальным остается вопрос оценки стоимости выкупа акций в рамках squeeze-out.

Согласно опубликованной Хромаевым статистике по состоянию на 21 октября, в Украине состоялась 301 процедура squeeze-out. По его словам, 24 поданных отчета об оценке либо имели очень значительные недостатки, повлиявшие на ее достоверность, либо вообще не соответствовали требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, еще к 40 подобным отчетам были частичные вопросы.

"Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с Фондом госимущества Украины (ФГИ). Комиссия выступала в судах и предоставляла информацию о качестве оценок тем, кто ее запрашивал. Однако проблемы есть и их необходимо решать", - подчеркнул Хромаев, обратившись к новому главе ФГИ Дмитрию Сенниченко с просьбой включиться в решение проблемы.

Как сообщил глава НКЦБФР, по состоянию на 21 октября в рамках заявленных squeeze-out на счета условного хранения (эскроу), которые были открыты для миноритарных акционеров, было перечислено 1,2 млрд грн. Он напомнил, что права на выкупаемые акции переходят к владельцу доминирующего контрольного пакета (свыше 95% – ИФ) только после зачисления всей суммы компенсации на счет.

"Мы видим, что процедура squeeze-out работает. Компании используют этот механизм, чтобы решать проблемы, связанные с большим количеством акционеров, которые не принимают участие в делах акционерного сообщества", — заявил глава НКЦБФР.

Как сообщалось, Украина в 2017 году имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out. Среди прочего изменения предусматривают право акционера требовать у АО выкуп принадлежащих ему акций, если он на общем собрании проголосовал против пунктов относительно предоставления разрешения на значительные правомочия. (Интерфакс)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:39

  Yuri_Z написав:
Конституционный суд Украины отказал в открытии дела по конституционному представлению 47 народных депутатов о конституционности положений законов, регулирующих процедуру обязательной продажи акций по требованию владельца свыше 95% акций (squeeze-out).

Согласно тексту определения от 10 октября, Большая палата КС обосновала свое решение недостаточным обоснованием в поданном представлении неконституционности оспоренных депутатами норм.

"Это снимает вопрос относительно конституционности squeeze-out", – прокомментировал вердикт КС глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев в Facebook в понедельник.

В то же время он отметил, что актуальным остается вопрос оценки стоимости выкупа акций в рамках squeeze-out.

Согласно опубликованной Хромаевым статистике по состоянию на 21 октября, в Украине состоялась 301 процедура squeeze-out. По его словам, 24 поданных отчета об оценке либо имели очень значительные недостатки, повлиявшие на ее достоверность, либо вообще не соответствовали требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, еще к 40 подобным отчетам были частичные вопросы.

"Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с Фондом госимущества Украины (ФГИ). Комиссия выступала в судах и предоставляла информацию о качестве оценок тем, кто ее запрашивал. Однако проблемы есть и их необходимо решать", - подчеркнул Хромаев, обратившись к новому главе ФГИ Дмитрию Сенниченко с просьбой включиться в решение проблемы.

Как сообщил глава НКЦБФР, по состоянию на 21 октября в рамках заявленных squeeze-out на счета условного хранения (эскроу), которые были открыты для миноритарных акционеров, было перечислено 1,2 млрд грн. Он напомнил, что права на выкупаемые акции переходят к владельцу доминирующего контрольного пакета (свыше 95% – ИФ) только после зачисления всей суммы компенсации на счет.

"Мы видим, что процедура squeeze-out работает. Компании используют этот механизм, чтобы решать проблемы, связанные с большим количеством акционеров, которые не принимают участие в делах акционерного сообщества", — заявил глава НКЦБФР.

Как сообщалось, Украина в 2017 году имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out. Среди прочего изменения предусматривают право акционера требовать у АО выкуп принадлежащих ему акций, если он на общем собрании проголосовал против пунктов относительно предоставления разрешения на значительные правомочия. (Интерфакс)


Как по мне процедура сквиз аута не может работать в системе координат где не работает рынок оценки регулятор НКЦПРФ и особенно не стандартизированный бухучет
Яркий пример сквиз аут Укрсоцбанка на момент покупки АНВ в балансе Укрсоцбанка учитывались найбольшие активы среди всех банков Украины
Прогнозировал что при слиянии цена акций должна пойти вверх и как запасной вариант цена оценки акций должна выходить из цены активов или сформировавшейся на фондовом рынке
Но каким то чудесным образом цена оценки акций на момент обявления сквиз аута составила 3 копейки за акцию даже ниже той что сформировалась на умирающем УБ в Квике
Начал поднимать погугодовые и годовые балансы разбиратся в учете активов и денежных средств даже подтягивал как бы професиональных аудиторов и оценщиков что бы сделать на открытой информации свой анализ оценки акции Но к сожалению попытки разобратся на безоплатной основе с таковой оценкой акций ни к чему не привели
И я понес убытки к счастью не болезненные
В НБУ чиновники средней руки по знакомству обяснили что формирование оценки ОАО Укрсоцбанк не их компетенция
в НКЦПФР сказали пишите доказательное заявление будем разбиратся
Поскольку цена пакета акций проводилась оценщиком в основном на основе балансовых показателей доказательств я не нашел
Вот такой опыт инвестирования среднестатистического украинца на временном горизонте 3 лет и последствия сквиз аута для пересичных акционеров
joik
 
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