Копаясь на сайте КВБЗ нашел Вих. № 26.4-59/2732 від 27.09.2019 2. Визначити термін виплати дивідендів: з 18.10.2019 року по 23.10.2019 року. 3.1. ПАТ "КВБЗ" в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України та Податковим кодексом України, перераховує суму дивідендів в повному обсязі, в гривнях, на грошовий рахунок Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Депозитарій) в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках;
Конституционный суд Украины отказал в открытии дела по конституционному представлению 47 народных депутатов о конституционности положений законов, регулирующих процедуру обязательной продажи акций по требованию владельца свыше 95% акций (squeeze-out).
Согласно тексту определения от 10 октября, Большая палата КС обосновала свое решение недостаточным обоснованием в поданном представлении неконституционности оспоренных депутатами норм.
"Это снимает вопрос относительно конституционности squeeze-out", – прокомментировал вердикт КС глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев в Facebook в понедельник.
В то же время он отметил, что актуальным остается вопрос оценки стоимости выкупа акций в рамках squeeze-out.
Согласно опубликованной Хромаевым статистике по состоянию на 21 октября, в Украине состоялась 301 процедура squeeze-out. По его словам, 24 поданных отчета об оценке либо имели очень значительные недостатки, повлиявшие на ее достоверность, либо вообще не соответствовали требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, еще к 40 подобным отчетам были частичные вопросы.
"Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с Фондом госимущества Украины (ФГИ). Комиссия выступала в судах и предоставляла информацию о качестве оценок тем, кто ее запрашивал. Однако проблемы есть и их необходимо решать", - подчеркнул Хромаев, обратившись к новому главе ФГИ Дмитрию Сенниченко с просьбой включиться в решение проблемы.
Как сообщил глава НКЦБФР, по состоянию на 21 октября в рамках заявленных squeeze-out на счета условного хранения (эскроу), которые были открыты для миноритарных акционеров, было перечислено 1,2 млрд грн. Он напомнил, что права на выкупаемые акции переходят к владельцу доминирующего контрольного пакета (свыше 95% – ИФ) только после зачисления всей суммы компенсации на счет.
"Мы видим, что процедура squeeze-out работает. Компании используют этот механизм, чтобы решать проблемы, связанные с большим количеством акционеров, которые не принимают участие в делах акционерного сообщества", — заявил глава НКЦБФР.
Как сообщалось, Украина в 2017 году имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out. Среди прочего изменения предусматривают право акционера требовать у АО выкуп принадлежащих ему акций, если он на общем собрании проголосовал против пунктов относительно предоставления разрешения на значительные правомочия. (Интерфакс)
Конституционный суд Украины отказал в открытии дела по конституционному представлению 47 народных депутатов о конституционности положений законов, регулирующих процедуру обязательной продажи акций по требованию владельца свыше 95% акций (squeeze-out).
Согласно тексту определения от 10 октября, Большая палата КС обосновала свое решение недостаточным обоснованием в поданном представлении неконституционности оспоренных депутатами норм.
"Это снимает вопрос относительно конституционности squeeze-out", – прокомментировал вердикт КС глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Тимур Хромаев в Facebook в понедельник.
В то же время он отметил, что актуальным остается вопрос оценки стоимости выкупа акций в рамках squeeze-out.
Согласно опубликованной Хромаевым статистике по состоянию на 21 октября, в Украине состоялась 301 процедура squeeze-out. По его словам, 24 поданных отчета об оценке либо имели очень значительные недостатки, повлиявшие на ее достоверность, либо вообще не соответствовали требованиям нормативно-правовых актов по оценке имущества, еще к 40 подобным отчетам были частичные вопросы.
"Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с Фондом госимущества Украины (ФГИ). Комиссия выступала в судах и предоставляла информацию о качестве оценок тем, кто ее запрашивал. Однако проблемы есть и их необходимо решать", - подчеркнул Хромаев, обратившись к новому главе ФГИ Дмитрию Сенниченко с просьбой включиться в решение проблемы.
Как сообщил глава НКЦБФР, по состоянию на 21 октября в рамках заявленных squeeze-out на счета условного хранения (эскроу), которые были открыты для миноритарных акционеров, было перечислено 1,2 млрд грн. Он напомнил, что права на выкупаемые акции переходят к владельцу доминирующего контрольного пакета (свыше 95% – ИФ) только после зачисления всей суммы компенсации на счет.
"Мы видим, что процедура squeeze-out работает. Компании используют этот механизм, чтобы решать проблемы, связанные с большим количеством акционеров, которые не принимают участие в делах акционерного сообщества", — заявил глава НКЦБФР.
Как сообщалось, Украина в 2017 году имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out. Среди прочего изменения предусматривают право акционера требовать у АО выкуп принадлежащих ему акций, если он на общем собрании проголосовал против пунктов относительно предоставления разрешения на значительные правомочия. (Интерфакс)
Как по мне процедура сквиз аута не может работать в системе координат где не работает рынок оценки регулятор НКЦПРФ и особенно не стандартизированный бухучет Яркий пример сквиз аут Укрсоцбанка на момент покупки АНВ в балансе Укрсоцбанка учитывались найбольшие активы среди всех банков Украины Прогнозировал что при слиянии цена акций должна пойти вверх и как запасной вариант цена оценки акций должна выходить из цены активов или сформировавшейся на фондовом рынке Но каким то чудесным образом цена оценки акций на момент обявления сквиз аута составила 3 копейки за акцию даже ниже той что сформировалась на умирающем УБ в Квике Начал поднимать погугодовые и годовые балансы разбиратся в учете активов и денежных средств даже подтягивал как бы професиональных аудиторов и оценщиков что бы сделать на открытой информации свой анализ оценки акции Но к сожалению попытки разобратся на безоплатной основе с таковой оценкой акций ни к чему не привели И я понес убытки к счастью не болезненные В НБУ чиновники средней руки по знакомству обяснили что формирование оценки ОАО Укрсоцбанк не их компетенция в НКЦПФР сказали пишите доказательное заявление будем разбиратся Поскольку цена пакета акций проводилась оценщиком в основном на основе балансовых показателей доказательств я не нашел Вот такой опыт инвестирования среднестатистического украинца на временном горизонте 3 лет и последствия сквиз аута для пересичных акционеров