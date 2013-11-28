Аваль на очереди.
Вопрос только в оценке.
Байбек год прошел, торги на бирже никчемны.
Остаётся оценщик. 1-2 капитала, в зависимости от жадности собственника.
После ухода Аваля, ветку можно закрывать.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:15
Аваль на очереди.
Вопрос только в оценке.
Байбек год прошел, торги на бирже никчемны.
Остаётся оценщик. 1-2 капитала, в зависимости от жадности собственника.
После ухода Аваля, ветку можно закрывать.
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:32
Вы уже года 2 как "сквизите" аваль...вот почти годичной давности)
Вів 11 гру, 2018 12:50
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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