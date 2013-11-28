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Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:15
Аваль на очереди.
Вопрос только в оценке.
Байбек год прошел, торги на бирже никчемны.
Остаётся оценщик. 1-2 капитала, в зависимости от жадности собственника.
После ухода Аваля, ветку можно закрывать.
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St/2
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:32
Вы уже года 2 как "сквизите" аваль...вот почти годичной давности)
Вів 11 гру, 2018 12:50
St/2 написав:
Ни дивов ни оферты. Осталось сквизануть Аваль за 1,3 капитала
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Вів 22 жов, 2019 11:46
Investor_33 за год акции только упали в цене
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St/2
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Додано: Вів 22 жов, 2019 12:29
St/2 написав:Investor_33
за год акции только упали в цене
Посмотрим на их цену весной, при новой программе с МВФ и ставках ОВГЗ 13%
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Вів 22 жов, 2019 12:53
Герус предлагает приватизировать "Центрэнерго" в связке с госшахтами.
Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предлагает выставлять ПАО "Центрэнерго" на приватизацию в связке с государственными шахтами.
"Я считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, у которых есть запас угля, и которые могут работать, объединить их с "Центрэнерго" и продать", - сказал он в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".
По его мнению, фактическое отсутствие конкурентного рынка угля в стране отпугивает потенциальных покупателей генкомпании, тогда как предложение ее приватизировать вместе с угледобывающими компаниями вызовет дополнительный интерес.
"Если продавать "Центрэенерго" без угля, то потенциальный инвестор задаст вопрос о том, где его брать. Ему скажут – на рынке. А что такое рынок? Там одна компания контролирует 80% внутренней добычи энергоугля. А когда у тебя монополизированный рынок сырья, то тебе очень сложно в таких условиях действовать и конкурировать. Если говорить об импорте, то покупка его из России – это нестабильность, через море – это порты, логистика, время, когда уголь может ехать полтора месяца. В данном случае, если инвестор придет и увидит, что вот у него производство электроэнергии, а вот у него сырье, - это для него лучше", - пояснил Герус.
Он также не исключил возможность выставления на приватизацию недавно возвращенной под контроль Минэкоэнерго Калушской ТЭЦ в связке с некоторыми шахтами ГП "Львов-" или "Волыньуголь".
"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и пять - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества. (Интерфакс)
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Yuri_Z
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