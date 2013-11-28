Аваль на очереди.
Вопрос только в оценке.
Байбек год прошел, торги на бирже никчемны.
Остаётся оценщик. 1-2 капитала, в зависимости от жадности собственника.
После ухода Аваля, ветку можно закрывать.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:15
Аваль на очереди.
Вопрос только в оценке.
Байбек год прошел, торги на бирже никчемны.
Остаётся оценщик. 1-2 капитала, в зависимости от жадности собственника.
После ухода Аваля, ветку можно закрывать.
Додано: Вів 22 жов, 2019 11:32
Вы уже года 2 как "сквизите" аваль...вот почти годичной давности)
Вів 11 гру, 2018 12:50
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 22 жов, 2019 12:29
Посмотрим на их цену весной, при новой программе с МВФ и ставках ОВГЗ 13%
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 22 жов, 2019 12:53
Ход конём!
Додано: Вів 22 жов, 2019 15:43
Re: Идеи: портфель
Мегабанк сквиз не планирует?
Додано: Вів 22 жов, 2019 23:59
Если ФДМУ даже не желает понимать разницы между оценкой квартиры с балконом и самого балкона, то что говорить об НБУ ?))
НКЦПФР в лице мажоритарных пьосиков ХромоЛибаТарабакиных патологически отторгает всех, кому, что-то "там" досталось от ваучерной приватизации. Они безгранично любят тех, кто получил контроль черной скупкой в девяностые, попутно размывая незаконными эмиссиями пакеты остальных. И искренне ненавидят тех, кто считает себя миноритарным акционером без участия в IPO, которого в Украине, ни в одном случае, так и не произошло. Странная логика. МЫ с вами для них случайные пассажиры на "празднике жизни для мажоров" устроенном гражданином Х.
Формирование оценки - компетенция НС. Только те же юристы Синергии, почему то решили оспаривать в суде "затвердження ціни викупу", а не само решение о заключении договора с оценщиком. Там ИМХО, есть нарушение, ибо члены НС согласно закона не в праве определять предмет оценки для сквиза. А они это сделали. Сделали умышленно. Обязав оценщика оценить балкон вместо квартиры...
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(
Додано: Сер 23 жов, 2019 06:53
Додано: Сер 23 жов, 2019 07:48
Опять сопли по стенам.
Краденное ламбард не честно оценил.
Не нужно топить за международный опыт рыночной оценки акций. По этим же меркам у нас нет рынка, а в лучшем случае стихийный базар в переходе. Наши акции не выполняют требования ни по концентрации, ни по составу управленцев, ни по наличию первичного размещения.
Вы же тоже покупали не по справедливой оценке, а по ситуативной, в надежде, что найдется лох, который заплатит больше. Ситуация поменялась и лохов здесь больше нет.
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