RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2320232123222323

Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 2.7 5 14
У меня есть
7%
1
Дорого
43%
6
Не интересно
36%
5
Есть выход на Америку
7%
1
Позже куплю
0
0
А так можно было?
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2019 11:15

  joik написав:Государство дважды украло у народа народные активы

При всем уважении, присквизе укрсоца или укрсиба, в каком месте здесь государство как выгодополучатель?


Второе. Есть мнение что Ахметов заплатил мало, ибо есть некие аналоги "не здесь", у которых аналогичные как "здесь" паи стоят дороже. Так почему не продали "там"? Не берут? Так наверное не "аналогичные" паи.

И последнее. Приватизация и последующая концентрация капитала были не справедливы изначально. Кто сказал, что взять все имущество Республики и поделить на количество совершенно летних это правильно? Кто сказал, что Вася слесарь, и Вера доярка лучшие управленцы активами, даже просто своей долей.
Куда правельнее были провести именно IPO целых комплексов (цепочки предприятий), частично или полностью передав их в руки крупным иностранным компаниям, у которых есть и опыт в этой отрасли и рынки сбыта продукции. Мотор Сич + Антонов отлично бы влились в Боинг. А вырученные деньги либо отправлять на финансирование социальной части бюджета или напрямую людям, пропорционально текущей белой зарплате.

Но нет, были принято раздать всем поровну. Но блин, мозгов то не поровну у всех.
Ушлые делки начали менять ваучер на бутылку водки, появились МММешки которые принимали ваучеры. Так или иначе капитал стал концентрироваться а ваучеры обменялись на акции. Потом пошла борьба за контроль над предприятиями, самое яркое происходило, когда в руках двух конкурирующих собственников было по 40+%, тогда за "золотые" акции шла борьба уже ценой, это и породило миф о возможности озолотиться на рынке укр акций. Еще одним лучиком здравого смысла, было требование для гос компаний платить дивы.

И вот сейчас мы находимся в конце спирали дикого капитализма. Количество гос компаний крайне не велико и их таки пытаюсь приватизировать. Что случается с дивами после приватизации проверить не сложно.
А в частных компаниях укрупнение собственников дошло то того, что можно набрать 95% дружественных акционеров. Вот и появилась норма о сквизе.

Игра в музыкальные стулья закончилась. Музыка стихла, стульев больше нет а ребята с акциями в руках и мечтах остались...
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10536
З нами з: 02.09.08
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1509 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2320232123222323
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: paolot і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 77972
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77816)
23.10.2019 13:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.