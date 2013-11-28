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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2320232123222323 Почему у Вас нет акций Apple? Идеи: портфель 2.7 5 14 У меня есть 7% 1 Дорого 43% 6 Не интересно 36% 5 Есть выход на Америку 7% 1 Позже куплю 0 0 А так можно было? 7% 1 Всього голосів : 14 Додано: Сер 23 жов, 2019 11:15 joik написав: Государство дважды украло у народа народные активы Государство дважды украло у народа народные активы

При всем уважении, присквизе укрсоца или укрсиба, в каком месте здесь государство как выгодополучатель?





Второе. Есть мнение что Ахметов заплатил мало, ибо есть некие аналоги "не здесь", у которых аналогичные как "здесь" паи стоят дороже. Так почему не продали "там"? Не берут? Так наверное не "аналогичные" паи.



И последнее. Приватизация и последующая концентрация капитала были не справедливы изначально. Кто сказал, что взять все имущество Республики и поделить на количество совершенно летних это правильно? Кто сказал, что Вася слесарь, и Вера доярка лучшие управленцы активами, даже просто своей долей.

Куда правельнее были провести именно IPO целых комплексов (цепочки предприятий), частично или полностью передав их в руки крупным иностранным компаниям, у которых есть и опыт в этой отрасли и рынки сбыта продукции. Мотор Сич + Антонов отлично бы влились в Боинг. А вырученные деньги либо отправлять на финансирование социальной части бюджета или напрямую людям, пропорционально текущей белой зарплате.



Но нет, были принято раздать всем поровну. Но блин, мозгов то не поровну у всех.

Ушлые делки начали менять ваучер на бутылку водки, появились МММешки которые принимали ваучеры. Так или иначе капитал стал концентрироваться а ваучеры обменялись на акции. Потом пошла борьба за контроль над предприятиями, самое яркое происходило, когда в руках двух конкурирующих собственников было по 40+%, тогда за "золотые" акции шла борьба уже ценой, это и породило миф о возможности озолотиться на рынке укр акций. Еще одним лучиком здравого смысла, было требование для гос компаний платить дивы.



И вот сейчас мы находимся в конце спирали дикого капитализма. Количество гос компаний крайне не велико и их таки пытаюсь приватизировать. Что случается с дивами после приватизации проверить не сложно.

А в частных компаниях укрупнение собственников дошло то того, что можно набрать 95% дружественных акционеров. Вот и появилась норма о сквизе.



Игра в музыкальные стулья закончилась. Музыка стихла, стульев больше нет а ребята с акциями в руках и мечтах остались... При всем уважении, присквизе укрсоца или укрсиба, в каком месте здесь государство как выгодополучатель?Второе. Есть мнение что Ахметов заплатил мало, ибо есть некие аналоги "не здесь", у которых аналогичные как "здесь" паи стоят дороже. Так почему не продали "там"? Не берут? Так наверное не "аналогичные" паи.И последнее. Приватизация и последующая концентрация капитала были не справедливы изначально. Кто сказал, что взять все имущество Республики и поделить на количество совершенно летних это правильно? Кто сказал, что Вася слесарь, и Вера доярка лучшие управленцы активами, даже просто своей долей.Куда правельнее были провести именно IPO целых комплексов (цепочки предприятий), частично или полностью передав их в руки крупным иностранным компаниям, у которых есть и опыт в этой отрасли и рынки сбыта продукции. Мотор Сич + Антонов отлично бы влились в Боинг. А вырученные деньги либо отправлять на финансирование социальной части бюджета или напрямую людям, пропорционально текущей белой зарплате.Но нет, были принято раздать всем поровну. Но блин, мозгов то не поровну у всех.Ушлые делки начали менять ваучер на бутылку водки, появились МММешки которые принимали ваучеры. Так или иначе капитал стал концентрироваться а ваучеры обменялись на акции. Потом пошла борьба за контроль над предприятиями, самое яркое происходило, когда в руках двух конкурирующих собственников было по 40+%, тогда за "золотые" акции шла борьба уже ценой, это и породило миф о возможности озолотиться на рынке укр акций. Еще одним лучиком здравого смысла, было требование для гос компаний платить дивы.И вот сейчас мы находимся в конце спирали дикого капитализма. Количество гос компаний крайне не велико и их таки пытаюсь приватизировать. Что случается с дивами после приватизации проверить не сложно.А в частных компаниях укрупнение собственников дошло то того, что можно набрать 95% дружественных акционеров. Вот и появилась норма о сквизе.Игра в музыкальные стулья закончилась. Музыка стихла, стульев больше нет а ребята с акциями в руках и мечтах остались... St/2

Повідомлень: 10536 З нами з: 02.09.08 Подякував: 660 раз. Подякували: 1509 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2320232123222323 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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