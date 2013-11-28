joik написав:Государство дважды украло у народа народные активы
При всем уважении, присквизе укрсоца или укрсиба, в каком месте здесь государство как выгодополучатель?
Второе. Есть мнение что Ахметов заплатил мало, ибо есть некие аналоги "не здесь", у которых аналогичные как "здесь" паи стоят дороже. Так почему не продали "там"? Не берут? Так наверное не "аналогичные" паи.
И последнее. Приватизация и последующая концентрация капитала были не справедливы изначально. Кто сказал, что взять все имущество Республики и поделить на количество совершенно летних это правильно? Кто сказал, что Вася слесарь, и Вера доярка лучшие управленцы активами, даже просто своей долей. Куда правельнее были провести именно IPO целых комплексов (цепочки предприятий), частично или полностью передав их в руки крупным иностранным компаниям, у которых есть и опыт в этой отрасли и рынки сбыта продукции. Мотор Сич + Антонов отлично бы влились в Боинг. А вырученные деньги либо отправлять на финансирование социальной части бюджета или напрямую людям, пропорционально текущей белой зарплате.
Но нет, были принято раздать всем поровну. Но блин, мозгов то не поровну у всех. Ушлые делки начали менять ваучер на бутылку водки, появились МММешки которые принимали ваучеры. Так или иначе капитал стал концентрироваться а ваучеры обменялись на акции. Потом пошла борьба за контроль над предприятиями, самое яркое происходило, когда в руках двух конкурирующих собственников было по 40+%, тогда за "золотые" акции шла борьба уже ценой, это и породило миф о возможности озолотиться на рынке укр акций. Еще одним лучиком здравого смысла, было требование для гос компаний платить дивы.
И вот сейчас мы находимся в конце спирали дикого капитализма. Количество гос компаний крайне не велико и их таки пытаюсь приватизировать. Что случается с дивами после приватизации проверить не сложно. А в частных компаниях укрупнение собственников дошло то того, что можно набрать 95% дружественных акционеров. Вот и появилась норма о сквизе.
Игра в музыкальные стулья закончилась. Музыка стихла, стульев больше нет а ребята с акциями в руках и мечтах остались...
St/2 написав:Опять сопли по стенам. Краденное ламбард не честно оценил. ... Вы же тоже покупали не по справедливой оценке, а по ситуативной, в надежде, что найдется лох, который заплатит больше. Ситуация поменялась и лохов здесь больше нет.
Спасибо. Обьяснили. Больше вариантов нет? Вроде не глупый человек, а мыслите одновекторно. Вопрос, плоскости права. Кроме, акционеров, есть еще землевладельцы. Землесквиз под 'істотних власників' уже не за горами. Тоже лохи? Один только, про IPO всем твердит, тут. Белая ворона, еще не факт, что умная, только от того, что белая... Как минимум, нужен паспорт. Гражданина Швейцарии, в идеале. А его нет. Посему, такой же бабуин. Только зачем же кричать так громко об этом ?
Первая стадия,... чего именно? Перехода к инвестированию в западные рынки, что ли? Ой держите меня, не могу! Очередной тарас'международник на белом коне прокладывает бабуинам "дорожную карту" к ЧЕСТНЫМ (справедливым) активам, гарантиями права частной собственности на которые является не листинг с айпио (теория Х., St/2 и иже с ними), а обычный паспорт гражданина страны из G7. Следуя логике подобных товарищей, Украина придет к следующему этапу сквизов в ЖКХ, недвижимости, агросекторе и везде, где нужно кого-то, чего-то лишить. А виталики с тимуриками на каждом углу будут кричать -
"Опять сопли по стенам. Краденное ламбард не честно оценил. ... Не нужно топить за международный опыт рыночной оценки ... Приватизация и последующая концентрация капитала были не справедливы изначально. Кто сказал, что взять все имущество Республики и поделить на количество совершенно летних это правильно? Кто сказал, что Вася слесарь, и Вера доярка лучшие управленцы активами, даже просто своей долей. Куда правельнее были провести именно IPO целых комплексов (цепочки предприятий), частично или полностью передав их в руки крупным иностранным компаниям, у которых есть и опыт в этой отрасли и рынки сбыта продукции.
Другими словами, земельные паи бывшим колхозникам это НЕЗАКОННО, весь жилой фонд с приватизацией через ваучер по прописке, тоже НЕЗАКОННО. Все отсквизить в пользу 'эффективных и опытных' Короче, к чему я? Стрижете молча там у себя в универе комиссионный купон на лохах верящих в "заморские дива", вот и стригите. Если есть что сказать по существу нарушений согласно законодательства (кривого, косого, убогого, бананового и т.п.) неважно какого, но ДЕЙСТВУЮЩЕГО для всех резидентов на территории именно данной Республики, а не США или Великобритании, то скажите. Если же нет, то нефиг тогда с рылом уличного барыги слившегося на инсайде, постфактум рассуждать о Корпоративных правах, что в этой жизни честно, а что нет.
paolot Я смотрю вы не только соплы по стенам, но и дерьмо размазывание отлично. Нюхайте сами.
А по законности. У регулятора претензий нет. У конституционного суда нет сомнений в законе о сквизе. Есть частные случаи по не правильной оценке, но нет массовой судебной Практики по пересмотру оценки вверх.
Так что на данный момент все чинно и законно. Что-то не нравиться, в суд, иначе держите свое дерьмо в приложенном месте.
И по поводу внешности, я же не невеста что бы всем нравится;)