Додано: Сер 23 жов, 2019 11:15

joik написав: Государство дважды украло у народа народные активы Государство дважды украло у народа народные активы

При всем уважении, присквизе укрсоца или укрсиба, в каком месте здесь государство как выгодополучатель?Второе. Есть мнение что Ахметов заплатил мало, ибо есть некие аналоги "не здесь", у которых аналогичные как "здесь" паи стоят дороже. Так почему не продали "там"? Не берут? Так наверное не "аналогичные" паи.И последнее. Приватизация и последующая концентрация капитала были не справедливы изначально. Кто сказал, что взять все имущество Республики и поделить на количество совершенно летних это правильно? Кто сказал, что Вася слесарь, и Вера доярка лучшие управленцы активами, даже просто своей долей.Куда правельнее были провести именно IPO целых комплексов (цепочки предприятий), частично или полностью передав их в руки крупным иностранным компаниям, у которых есть и опыт в этой отрасли и рынки сбыта продукции. Мотор Сич + Антонов отлично бы влились в Боинг. А вырученные деньги либо отправлять на финансирование социальной части бюджета или напрямую людям, пропорционально текущей белой зарплате.Но нет, были принято раздать всем поровну. Но блин, мозгов то не поровну у всех.Ушлые делки начали менять ваучер на бутылку водки, появились МММешки которые принимали ваучеры. Так или иначе капитал стал концентрироваться а ваучеры обменялись на акции. Потом пошла борьба за контроль над предприятиями, самое яркое происходило, когда в руках двух конкурирующих собственников было по 40+%, тогда за "золотые" акции шла борьба уже ценой, это и породило миф о возможности озолотиться на рынке укр акций. Еще одним лучиком здравого смысла, было требование для гос компаний платить дивы.И вот сейчас мы находимся в конце спирали дикого капитализма. Количество гос компаний крайне не велико и их таки пытаюсь приватизировать. Что случается с дивами после приватизации проверить не сложно.А в частных компаниях укрупнение собственников дошло то того, что можно набрать 95% дружественных акционеров. Вот и появилась норма о сквизе.Игра в музыкальные стулья закончилась. Музыка стихла, стульев больше нет а ребята с акциями в руках и мечтах остались...