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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 2.7 5 22
У меня есть
9%
2
Дорого
45%
10
Не интересно
32%
7
Есть выход на Америку
5%
1
Позже куплю
0
0
А так можно было?
9%
2
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:22

  lrs7719 написав:
  Yuri_Z написав:lrs7719 Пока тестируют, проверяют...
Прим. запуск в начале 2020 г. (если не будет форс-мажорных обстоятельств)


Т.е. котировки, которые они светят - реальные? На ПФТС даже из любопытства нет желания лезть.

УБ работает, через брокеридж по звонку можете покупать на УБ. От сюда следует, что котировки реальные. А вот трейдинг на УБ еще не запущен.... Ждем...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 13:00

Зображення

Даже стакан есть , вот по Центру например
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 13:20

Зашли дивиденды на торговый счет по КВБЗ и ДОЕНу ( Универ )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 14:09

  zzzzzz написав:
Даже стакан есть , вот по Центру например


Вот и меня тоже наличие стакана заинтресовало - потому и спросил. Если торгов нет то хоть цены можно смотреть, потому как мониторинг по ПФТС представляет собой крайнюю степень извращения.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:04

БАВЛ

https://finclub.net/news/chistaya-priby ... BqQKqZ0Da4
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:16

ЧП АВАЛЬ

9 месяцев - 3,508млрд ( 2018-4,075 млрд ) Δ -567 млн
8 месяцев - 3,16 млрд ( 2018 -3,68 млрд ) Δ -520 млн
7 месяцев - 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд ) Δ -350 млн
6 месяцев - 2,38 млрд ( 2018 - 2,8 млрд ) Δ -420 млн
5 месяцев - 1,95 млрд ( 2018 - 2,25 мрд ) Δ -300 млн
4 месяца - 1,465 млрд ( 2018 - 1,8 млрд ) Δ -335 млн
3 месяца - 1,079 млрд ( 2018 - 1,4 млрд ) Δ -321 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:44

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:Вот и меня тоже наличие стакана заинтресовало - потому и спросил. Если торгов нет то хоть цены можно смотреть, потому как мониторинг по ПФТС представляет собой крайнюю степень извращения.


Относительно недавно (может месяц, а может два назад) покупал немного акций TATM на УБ, "с голоса" или как оно там называется. Чтобы выставить заявку отправил брокеру напечатанную версию этой самой заявки обычной почтой(сначала скан-копию выслал, чтоб быстрее выставили заявку). Брокер Универ.
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