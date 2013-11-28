УБ работает, через брокеридж по звонку можете покупать на УБ. От сюда следует, что котировки реальные. А вот трейдинг на УБ еще не запущен.... Ждем...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:22
УБ работает, через брокеридж по звонку можете покупать на УБ. От сюда следует, что котировки реальные. А вот трейдинг на УБ еще не запущен.... Ждем...
Додано: Сер 30 жов, 2019 13:20
Зашли дивиденды на торговый счет по КВБЗ и ДОЕНу ( Универ )
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 жов, 2019 14:09
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:04
БАВЛ
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:16
ЧП АВАЛЬ
9 месяцев - 3,508млрд ( 2018-4,075 млрд ) Δ -567 млн
8 месяцев - 3,16 млрд ( 2018 -3,68 млрд ) Δ -520 млн
7 месяцев - 2,85 млрд ( 2018 - 3,2 млрд ) Δ -350 млн
6 месяцев - 2,38 млрд ( 2018 - 2,8 млрд ) Δ -420 млн
5 месяцев - 1,95 млрд ( 2018 - 2,25 мрд ) Δ -300 млн
4 месяца - 1,465 млрд ( 2018 - 1,8 млрд ) Δ -335 млн
3 месяца - 1,079 млрд ( 2018 - 1,4 млрд ) Δ -321 млн
Живите своим умом!
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:44
Re: Идеи: портфель
Относительно недавно (может месяц, а может два назад) покупал немного акций TATM на УБ, "с голоса" или как оно там называется. Чтобы выставить заявку отправил брокеру напечатанную версию этой самой заявки обычной почтой(сначала скан-копию выслал, чтоб быстрее выставили заявку). Брокер Универ.
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