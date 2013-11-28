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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 30 жов, 2019 21:06
KVBZ
За 3 квартала +778 млн (+6,78 грн/акцию)(2018 +311 млн)
За 2 квартала +568 млн ( 2018 +186 млн )
За 1 квартал +311 млн ( 2018 + 79 млн )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 31 жов, 2019 08:39
zzzzzz написав:
ЮНАФ
ЧП за 3 квартала -363 млн ( 2018 +4,726 млрд )
ЧП за 2 квартала +18 млн ( 2018 +2,061 млрд )
ЧП за 1 квартал +296 млн ( 2018 +1,261 млрд )
Мда, и не хочется верить, и сказать что неожиданно то нельзя...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Чет 31 жов, 2019 09:26
zzzzzz написав:
ЮНАФ+ЦЕЕН
ЧП за 3 квартала -363 млн ( 2018 +4,726 млрд )
ЧП за 2 квартала +18 млн ( 2018 +2,061 млрд )
ЧП за 1 квартал +296 млн ( 2018 +1,261 млрд )
Узнаю руку мастера! (С) Просто царь Мидас - все сразу превращает в золото...
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lrs7719
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Додано: Чет 31 жов, 2019 12:36
lrs7719 написав:
Узнаю руку мастера! (С) Просто царь Мидас - все сразу превращает в золото...
"Ми зробили це разом"...
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SsBb
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Додано: Чет 31 жов, 2019 12:46
vARDAmir написав: lrs7719 написав:
Вот и меня тоже наличие стакана заинтресовало - потому и спросил. Если торгов нет то хоть цены можно смотреть, потому как мониторинг по ПФТС представляет собой крайнюю степень извращения.
Относительно недавно (может месяц, а может два назад) покупал немного акций TATM на УБ, "с голоса" или как оно там называется. Чтобы выставить заявку отправил брокеру напечатанную версию этой самой заявки обычной почтой(сначала скан-копию выслал, чтоб быстрее выставили заявку). Брокер Универ.
А с каких соображений Вас заинтересовали акции ТАТМ?
Громких контрактов не заключали банк Субботина что-то активно пылесосет депозиты дивы вот не знают когда выплатят какой-то неинсайдерской инвестиционной идеи там на первый взгяд не просматривается
Может поделитесь взглядом на ТАТМ
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joik
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Додано: Чет 31 жов, 2019 14:20
joik написав:
А с каких соображений Вас заинтересовали акции ТАТМ?
Громких контрактов не заключали банк Субботина что-то активно пылесосет депозиты дивы вот не знают когда выплатят какой-то неинсайдерской инвестиционной идеи там на первый взгяд не просматривается
Может поделитесь взглядом на ТАТМ
На самом деле, просто хотел пристроить дивиденды от BAVL =)
Ну и тем, что это гос. компания (пока что) и особого интереса у любителей все приватизировать не вызывает. Дивиденды не знаю на сколько стабильные, но за 2018 все прислали на карточку 25 октября (понятно, что просрочили, но все же)
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vARDAmir
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Додано: Чет 31 жов, 2019 17:52
vARDAmir написав: joik написав:
А с каких соображений Вас заинтересовали акции ТАТМ?
Громких контрактов не заключали банк Субботина что-то активно пылесосет депозиты дивы вот не знают когда выплатят какой-то неинсайдерской инвестиционной идеи там на первый взгяд не просматривается
Может поделитесь взглядом на ТАТМ
На самом деле, просто хотел пристроить дивиденды от BAVL =)
Ну и тем, что это гос. компания (пока что) и особого интереса у любителей все приватизировать не вызывает. Дивиденды не знаю на сколько стабильные, но за 2018 все прислали на карточку 25 октября (понятно, что просрочили, но все же)
Спасибо!
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joik
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 11:54
Вчора я взнав від свого брокера Фрідомфінанс що вже півроку треба сплачувати щомісячну абонемент плату за зберігання цінних паперів у розмірі 30 грн. Це таке вже у всіх брокерів?
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matvs
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Додано: П'ят 01 лис, 2019 14:21
matvs У некоторых брокеров 50 грн., а если есть акции иностранного эмитента +50 грн...
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Yuri_Z
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