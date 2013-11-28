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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:47
matvs написав:
Вчора я взнав від свого брокера Фрідомфінанс що вже півроку треба сплачувати щомісячну абонемент плату за зберігання цінних паперів у розмірі 30 грн. Це таке вже у всіх брокерів?
В банках еще дороже от 100 грн и выше в месяц.
Насчет всех брокеров не знаю. Универ 30 грн.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 03 лис, 2019 19:03
zzzzzz написав: matvs написав:
Вчора я взнав від свого брокера Фрідомфінанс що вже півроку треба сплачувати щомісячну абонемент плату за зберігання цінних паперів у розмірі 30 грн. Це таке вже у всіх брокерів?
В банках еще дороже от 100 грн и выше в месяц.
Насчет всех брокеров не знаю. Универ 30 грн.
В універі якщо залишок ГК нуль грн, а тільки ЦП і нема поточних угод по місяцю, плата не знімається. У Сократа 30 грн на місяць.
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