RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2325232623272328

Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 2.7 5 25
У меня есть
8%
2
Дорого
40%
10
Не интересно
40%
10
Есть выход на Америку
4%
1
Позже куплю
0
0
А так можно было?
8%
2
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:47

  matvs написав:Вчора я взнав від свого брокера Фрідомфінанс що вже півроку треба сплачувати щомісячну абонемент плату за зберігання цінних паперів у розмірі 30 грн. Це таке вже у всіх брокерів?


В банках еще дороже от 100 грн и выше в месяц.
Насчет всех брокеров не знаю. Универ 30 грн.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35927
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 7730 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:03

  zzzzzz написав:
  matvs написав:Вчора я взнав від свого брокера Фрідомфінанс що вже півроку треба сплачувати щомісячну абонемент плату за зберігання цінних паперів у розмірі 30 грн. Це таке вже у всіх брокерів?


В банках еще дороже от 100 грн и выше в месяц.
Насчет всех брокеров не знаю. Универ 30 грн.

В універі якщо залишок ГК нуль грн, а тільки ЦП і нема поточних угод по місяцю, плата не знімається. У Сократа 30 грн на місяць.
bulldog-zp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 109
З нами з: 08.07.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:01

Саудовская Аравия согласилась с оценкой стоимости акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco ("Сауди арамко") на уровне ниже 2 трлн долларов в рамках ожидающегося первичного размещения ценных бумаг (IPO). Об этом сообщило в субботу агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как отмечает агентство, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость компании в ходе IPO может быть оценена на уровне около 2 трлн долларов. Однако он согласился с заниженной оценкой для того, чтобы размещение было признано успешным.

Ранее агентство Рейтер сообщало, что наследный принц дал согласие на IPO Saudi Aramco и сделает соответствующее заявление в воскресенье, 3 ноября.

Основной этап IPO Saudi Aramco, крупнейшей в мире нефтяной компании, планировался на 2020-2021 годы. Для продажи власти королевства намеревались предложить 5% акций. Листинг компании может стать самым дорогим IPO в истории.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14210
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1888 раз.
Подякували: 4084 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 00:11

Ухвала великої палати КСУ про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за поданням 47 нардепів щодо відповідності Конституції України положень статті 65(2) ЗУ "Про акціонерні товариства" ...
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... y_2019.pdf
Можна починати читати цей дурдом з 4 сторінки.
Окрема думка судді КСУ Первомайського О.О. щодо ухвали шостої палати КСУ від 10.10.2019
http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... 2019_1.pdf
Первомайському респект і уважуха ! Є ще в палаті нормальні люди.
Serhij
Аватар користувача
 
Повідомлень: 945
З нами з: 06.01.12
Подякував: 139 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 08:09

Yuri_T
Листинг с ФФ в 5%.
Навряд их на нормальную площадку пустят.
Только УБ, да и закон про сквиз хорошо проработан.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10540
З нами з: 02.09.08
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1513 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2325232623272328
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 78178
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (78284)
04.11.2019 08:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.