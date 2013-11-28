Саудовская Аравия согласилась с оценкой стоимости акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco ("Сауди арамко") на уровне ниже 2 трлн долларов в рамках ожидающегося первичного размещения ценных бумаг (IPO). Об этом сообщило в субботу агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как отмечает агентство, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость компании в ходе IPO может быть оценена на уровне около 2 трлн долларов. Однако он согласился с заниженной оценкой для того, чтобы размещение было признано успешным.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что наследный принц дал согласие на IPO Saudi Aramco и сделает соответствующее заявление в воскресенье, 3 ноября.
Основной этап IPO Saudi Aramco, крупнейшей в мире нефтяной компании, планировался на 2020-2021 годы. Для продажи власти королевства намеревались предложить 5% акций. Листинг компании может стать самым дорогим IPO в истории.
Ухвала великої палати КСУ про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за поданням 47 нардепів щодо відповідності Конституції України положень статті 65(2) ЗУ "Про акціонерні товариства" ... http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... y_2019.pdf Можна починати читати цей дурдом з 4 сторінки. Окрема думка судді КСУ Первомайського О.О. щодо ухвали шостої палати КСУ від 10.10.2019 http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... 2019_1.pdf Первомайському респект і уважуха ! Є ще в палаті нормальні люди.