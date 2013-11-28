В банках еще дороже от 100 грн и выше в месяц.
Насчет всех брокеров не знаю. Универ 30 грн.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:47
В банках еще дороже от 100 грн и выше в месяц.
Насчет всех брокеров не знаю. Универ 30 грн.
Живите своим умом!
Додано: Нед 03 лис, 2019 19:03
В універі якщо залишок ГК нуль грн, а тільки ЦП і нема поточних угод по місяцю, плата не знімається. У Сократа 30 грн на місяць.
Додано: Нед 03 лис, 2019 21:01
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 04 лис, 2019 00:11
Ухвала великої палати КСУ про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за поданням 47 нардепів щодо відповідності Конституції України положень статті 65(2) ЗУ "Про акціонерні товариства" ...
Можна починати читати цей дурдом з 4 сторінки.
Окрема думка судді КСУ Первомайського О.О. щодо ухвали шостої палати КСУ від 10.10.2019
Первомайському респект і уважуха ! Є ще в палаті нормальні люди.
Додано: Пон 04 лис, 2019 08:09
Yuri_T
Листинг с ФФ в 5%.
Навряд их на нормальную площадку пустят.
Только УБ, да и закон про сквиз хорошо проработан.
Додано: Пон 04 лис, 2019 13:10
По простому причини відхилення такі:
1. Судді не знають що перевіряти, бо 65(2) містить аж 17 частин, а в прикінцевих положеннях закону №1983, розділ 2 п.2 містить аж 8 абзаців !
2. Подекуди депутати наводять зміст положень, але не просять перевірити на конституційність.
3. Депутати необґрунтували твердження щодо неконституційності, це лише їхні судження. Отже це не є доказом неконституційності і крапка. Ще по-простішому: депутати не до кінця обґрунтували суду, що закон порушує Конституцію.
4. Квіточка на тортик. Висновок КСУ: відмовити у перевірці 65(2), бо це не їхня компетенція.
Додано: Вів 05 лис, 2019 15:14
Не могу понять уведомление УБ
Цінні папери, доступні для інтернет-трейдингу клієнтам, які не надали дозволу розкривати про себе інформацію
В кінці жовтня набрали чинності нові вимоги НКЦПФР, що забороняють подачу за цінними паперами, емітенти яких не здійснили публічної пропозиції цих паперів або не вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію, заявок через інтернет-трейдинг кінцевим інвесторам, які не надали торговцю згоди на розкриття інформації про себе.
Реалізувати заборону повинні торговці цінними паперами, а фондові біржі зобов'язані надавати регулятору відомості про порушення торговцями цього обмеження.
Крім того, фондові біржі зобов'язані розкривати у своїй торговельній системі код ЄРДПОУ і найменування юридичної особи або ПІБ фізособи, які надали на це згоду своєму брокеру. Такі клієнти можуть торгувати через інтернет-трейдинг будь-якими цінними паперами, допущеними до біржових торгів.
Щоб мінімізувати можливість порушення цієї заборони учасниками торгів, публікуємо список паперів, що обертаються на нашій біржі, за якими емітенти здійснили публічну пропозицію або за законом прирівнюються до таких, що здійснили її. По наступних цінних паперах немає обмежень для інтернет-трейдингу:
Всі випуски ОВДП;
Всі акції, іноземних емітентів, які допущені до обігу в Україні;
Наступні акції українських емітентів:
DOEN (Донбасенерго, ПАТ),
INDB (АКБ Індустріалбанк, ПАТ).
KVBZ (Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ).
MSICH (Мотор Січ, АТ).
NITR (ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод, ПАТ).
OCAB (Одескабель, ПАТ).
UNAF (Укрнафта, ПАТ);
Наступні корпоративні облігації:
KRDB01 (КРЕДОБАНК, серія A, погашення 25.11.2022)
Сертифікати наступних фондів (список буде уточнюватися):
KUBI (ЗНПІФ Індекс Української Біржі),
GOLDI (ЗСПІФБМ КІНТО-Голд).
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