Форуми / Фондовий ринок: цінні папери,

індекси, емітенти та інше / Фондовий ринок / Идеи: портфель Идеи: портфель + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2325232623272328 Почему у Вас нет акций Apple? Идеи: портфель 2.8 5 26 У меня есть 8% 2 Дорого 38% 10 Не интересно 38% 10 Есть выход на Америку 4% 1 Позже куплю 4% 1 А так можно было? 8% 2 Всього голосів : 26 Додано: П'ят 01 лис, 2019 18:47 matvs написав: Вчора я взнав від свого брокера Фрідомфінанс що вже півроку треба сплачувати щомісячну абонемент плату за зберігання цінних паперів у розмірі 30 грн. Це таке вже у всіх брокерів? Вчора я взнав від свого брокера Фрідомфінанс що вже півроку треба сплачувати щомісячну абонемент плату за зберігання цінних паперів у розмірі 30 грн. Це таке вже у всіх брокерів?



В банках еще дороже от 100 грн и выше в месяц.

Насчет всех брокеров не знаю. Универ 30 грн. В банках еще дороже от 100 грн и выше в месяц.Насчет всех брокеров не знаю. Универ 30 грн. Живите своим умом! zzzzzz 1 Повідомлень: 35936 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3486 раз. Подякували: 7736 раз. Профіль 35 7 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 19:03 zzzzzz написав: matvs написав: Вчора я взнав від свого брокера Фрідомфінанс що вже півроку треба сплачувати щомісячну абонемент плату за зберігання цінних паперів у розмірі 30 грн. Це таке вже у всіх брокерів? Вчора я взнав від свого брокера Фрідомфінанс що вже півроку треба сплачувати щомісячну абонемент плату за зберігання цінних паперів у розмірі 30 грн. Це таке вже у всіх брокерів?



В банках еще дороже от 100 грн и выше в месяц.

Насчет всех брокеров не знаю. Универ 30 грн. В банках еще дороже от 100 грн и выше в месяц.Насчет всех брокеров не знаю. Универ 30 грн.

В універі якщо залишок ГК нуль грн, а тільки ЦП і нема поточних угод по місяцю, плата не знімається. У Сократа 30 грн на місяць. В універі якщо залишок ГК нуль грн, а тільки ЦП і нема поточних угод по місяцю, плата не знімається. У Сократа 30 грн на місяць. bulldog-zp

Повідомлень: 111 З нами з: 08.07.11 Подякував: 21 раз. Подякували: 27 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 03 лис, 2019 21:01 Саудовская Аравия согласилась с оценкой стоимости акций государственной нефтяной компании Saudi Aramco ("Сауди арамко") на уровне ниже 2 трлн долларов в рамках ожидающегося первичного размещения ценных бумаг (IPO). Об этом сообщило в субботу агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Как отмечает агентство, ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман прогнозировал, что стоимость компании в ходе IPO может быть оценена на уровне около 2 трлн долларов. Однако он согласился с заниженной оценкой для того, чтобы размещение было признано успешным.



Ранее агентство Рейтер сообщало, что наследный принц дал согласие на IPO Saudi Aramco и сделает соответствующее заявление в воскресенье, 3 ноября.



Основной этап IPO Saudi Aramco, крупнейшей в мире нефтяной компании, планировался на 2020-2021 годы. Для продажи власти королевства намеревались предложить 5% акций. Листинг компании может стать самым дорогим IPO в истории. Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Yuri_T 1

Повідомлень: 14210 З нами з: 09.10.08 Подякував: 1888 раз. Подякували: 4084 раз. Профіль 5 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 00:11

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... y_2019.pdf

Можна починати читати цей дурдом з 4 сторінки.

Окрема думка судді КСУ Первомайського О.О. щодо ухвали шостої палати КСУ від 10.10.2019

http://www.ccu.gov.ua/sites/default/fil ... 2019_1.pdf

Первомайському респект і уважуха ! Є ще в палаті нормальні люди. Ухвала великої палати КСУ про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за поданням 47 нардепів щодо відповідності Конституції України положень статті 65(2) ЗУ "Про акціонерні товариства" ...... y_2019.pdfМожна починати читати цей дурдом з 4 сторінки.Окрема думка судді КСУ Первомайського О.О. щодо ухвали шостої палати КСУ від 10.10.2019... 2019_1.pdfПервомайському респект і уважуха ! Є ще в палаті нормальні люди. Serhij

Повідомлень: 946 З нами з: 06.01.12 Подякував: 139 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 08:09 Yuri_T

Листинг с ФФ в 5%.

Навряд их на нормальную площадку пустят.

Только УБ, да и закон про сквиз хорошо проработан. St/2

Повідомлень: 10540 З нами з: 02.09.08 Подякував: 660 раз. Подякували: 1513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 лис, 2019 13:10 По простому причини відхилення такі:

1. Судді не знають що перевіряти, бо 65(2) містить аж 17 частин, а в прикінцевих положеннях закону №1983, розділ 2 п.2 містить аж 8 абзаців !

2. Подекуди депутати наводять зміст положень, але не просять перевірити на конституційність.

3. Депутати необґрунтували твердження щодо неконституційності, це лише їхні судження. Отже це не є доказом неконституційності і крапка. Ще по-простішому: депутати не до кінця обґрунтували суду, що закон порушує Конституцію.

4. Квіточка на тортик. Висновок КСУ: відмовити у перевірці 65(2), бо це не їхня компетенція. Serhij

Повідомлень: 946 З нами з: 06.01.12 Подякував: 139 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 15:14 Не могу понять уведомление УБ



Цінні папери, доступні для інтернет-трейдингу клієнтам, які не надали дозволу розкривати про себе інформацію



В кінці жовтня набрали чинності нові вимоги НКЦПФР, що забороняють подачу за цінними паперами, емітенти яких не здійснили публічної пропозиції цих паперів або не вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію, заявок через інтернет-трейдинг кінцевим інвесторам, які не надали торговцю згоди на розкриття інформації про себе.



Реалізувати заборону повинні торговці цінними паперами, а фондові біржі зобов'язані надавати регулятору відомості про порушення торговцями цього обмеження.



Крім того, фондові біржі зобов'язані розкривати у своїй торговельній системі код ЄРДПОУ і найменування юридичної особи або ПІБ фізособи, які надали на це згоду своєму брокеру. Такі клієнти можуть торгувати через інтернет-трейдинг будь-якими цінними паперами, допущеними до біржових торгів.



Щоб мінімізувати можливість порушення цієї заборони учасниками торгів, публікуємо список паперів, що обертаються на нашій біржі, за якими емітенти здійснили публічну пропозицію або за законом прирівнюються до таких, що здійснили її. По наступних цінних паперах немає обмежень для інтернет-трейдингу:



Всі випуски ОВДП;

Всі акції, іноземних емітентів, які допущені до обігу в Україні;

Наступні акції українських емітентів:



DOEN (Донбасенерго, ПАТ),

INDB (АКБ Індустріалбанк, ПАТ).

KVBZ (Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ).

MSICH (Мотор Січ, АТ).

NITR (ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод, ПАТ).

OCAB (Одескабель, ПАТ).

UNAF (Укрнафта, ПАТ);



Наступні корпоративні облігації:



KRDB01 (КРЕДОБАНК, серія A, погашення 25.11.2022)



Сертифікати наступних фондів (список буде уточнюватися):



KUBI (ЗНПІФ Індекс Української Біржі),

GOLDI (ЗСПІФБМ КІНТО-Голд). joik Повідомлень: 112 З нами з: 24.07.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 05 лис, 2019 16:27 Эрик Принс, частный подрядчик по вопросам безопасности и неофициальный советник президента Трампа, ведет переговоры о покупке ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) – крупнейшего украинского производителя авиадвигателей, против продажи которого китайским покупателям возражают США, сообщает WSJ во вторник со ссылкой на официальных лиц, информированных в этом вопросе.



Газета утверждает, что администрация Трампа обратилась к г-ну Принсу и, по крайней мере, к одному потенциальному покупателю из частного сектора по поводу "Мотор Сичи", и 24-27 октября Принс посетил украинский завод, а также обсудил ситуацию в компании с украинскими официальными лицами.



WSJ напомнила, что в конце сентября визит на "Мотор Сич" совершил также временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор и старший советник Пентагона по оборонной промышленности в Украине Дональд Винтер.



Издание указывает, что бывший "морской котик" Принс был основателем проданного им в 2010 году крупного оборонного подрядчика Blackwater, а сейчас является исполнительным директором Frontier Services Group (FSG) – базирующегося в Гонконге и Пекине частного подрядчика по обеспечению безопасности, логистике и инфраструктуре, который котируется на Гонконгской бирже. Крупнейшим акционером FSG c пакетом 25,91% на конец 2018 года является CITIC Group Corp. – контролируемый государством китайский инвестфонд. Принс также является братом министра образования администрации Трампа Бетси ДеВос (Betsy DeVos), а в его послужном списке было создание авиакомпании Presidential Airways, парк которой насчитывал 70 самолетов.



У Принса есть деловые интересы за пределами Китая, и он как минимум девять раз посещал Украину с 2014 года, говорится в статье со ссылкой на данные украинской погранслужбы. Согласно публикации, правительственный чиновник США разыскивал Принса в Вашингтоне в начале этого года, и американский бизнесмен заинтересовался ПАО "Мотор Сич" с учетом его клиентов.



WSJ указывает, что Принс отказался от комментариев, однако подтвердил, что "хочет инвестировать в Украину", а представитель Принса подчеркнул, что любая его деловая деятельность полностью независима от любого правительства. Представитель украинского правительства от комментариев отказался, сославшись на проблемы национальной безопасности. Мотор Сич" тоже не ответила на запрос, добавляется в материале.



По данным издания, в рамках поиска покупателя и другой поддержки для "Мотор Сичи" администрация Трампа также обсудила ее возможную покупку с выходцем из Украины – собственником и директором частной американской Firefly Aerospace Inc. Максимом Поляковым. "Пока рано говорить о покупке акций "Мотор Сичи", - сказал Поляков изданию.



ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.



Чистый убыток предприятия по итогам января-сентября 2019 года составил 532,73 млн грн, тогда как аналогичный период 2018 года компания завершила с чистой прибылью в 543,18 млн грн. Выручка по итогам девяти месяцев 2019 года сократилась на 16,6% - до 6 млрд 391,06 млн грн.



Как сообщалось, 7 июня этого года в Антимонопольный комитет Украины была подана совместная заявка "Укроборонпрома" и китайских Skyrizon и Xinwei на концентрацию соответственно более 25% и 50% акций "Мотор Сичи" с целью совместного управления и контроля над предприятием. Затем 19 июня был подписан основной пакет договоров, который вступит в силу автоматически на основе позитивного решения антимонопольного ведомства, которому он также передан для изучения.



По данным источника в правительстве, в настоящее время около 75% акций "Мотор Сичи" уже принадлежит группе китайских владельцев, а в АМКУ решается вопрос о согласовании сделки по покупке у них этого пакета компаниями Skyrizon и Xinwei Technology с дальнейшей бесплатной передачей "Укроборонпрому" 25,00002% акций. В то же время спорный пакет акций "Мотор Сичи" выступает залогом по финансированию, предоставленному, в том числе, China Development Bank.



Об обеспокоенности США продажей "Мотор Сичи" китайским владельцам заявил во время визита в Киеве в конце августа этого года советник президента США по вопросам безопасности Джон Болтон. (Интерфакс) Yuri_Z Повідомлень: 51 З нами з: 18.06.18 Подякував: 17 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2325232623272328 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15 , 16 , 17

St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47 166 78200

4884707 Нед 31 гру, 2017 11:59