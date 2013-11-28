Кабмин запретил ввоз российских вагонов в Украину с 20 ноября Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял постановление, которое вводит с 20 ноября 2019 года запрет на ввоз железнодорожных вагонов из РФ Этот запрет касается бывших в употреблении (б/у) вагонов из Российской Федерации.
"Кабмин перенес дату вступления в силу постановления запрещающего ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России. Раньше запрет вступал в силу 1 марта 2020 года, а теперь начнет действовать с 20 ноября этого года", - сообщает он.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158105
Что это даст рынку ?
По предварительным расчетам около трети вагонов - это БУ из рашки. На самом деле, частные компании пополняют свой парк достаточно быстро. Так, только в сентябре 2019 года частный парк пополнился на 512 полувагонов и 1,17 тыс. зерновозов. Из них б/у – 212 полувагонов и 702 зарновоза. https://biz.censor.net.ua/resonance/315 ... kie_vagony