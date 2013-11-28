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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Почему у Вас нет акций Apple?

Идеи: портфель 2.8 5 26
У меня есть
8%
2
Дорого
38%
10
Не интересно
38%
10
Есть выход на Америку
4%
1
Позже куплю
4%
1
А так можно было?
8%
2
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 10:42

Investor_33
По наступних цінних паперах немає обмежень для інтернет-трейдингу:
...
Наступні акції українських емітентів:

DOEN (Донбасенерго, ПАТ),
INDB (АКБ Індустріалбанк, ПАТ).
KVBZ (Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ).
MSICH (Мотор Січ, АТ).
NITR (ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод, ПАТ).
OCAB (Одескабель, ПАТ).
UNAF (Укрнафта, ПАТ);

Итого: из индексных акций в списке только 3 бумаги, одна из которых (Мотор Сич) под запретом на торговлю по решению СНБО.
Мндааааа
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 13:45

Кабмин запретил ввоз российских вагонов в Украину с 20 ноября
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял постановление, которое вводит с 20 ноября 2019 года запрет на ввоз железнодорожных вагонов из РФ
Этот запрет касается бывших в употреблении (б/у) вагонов из Российской Федерации.

"Кабмин перенес дату вступления в силу постановления запрещающего ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России. Раньше запрет вступал в силу 1 марта 2020 года, а теперь начнет действовать с 20 ноября этого года", - сообщает он.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3158105


Что это даст рынку ?

По предварительным расчетам около трети вагонов - это БУ из рашки.
На самом деле, частные компании пополняют свой парк достаточно быстро. Так, только в сентябре 2019 года частный парк пополнился на 512 полувагонов и 1,17 тыс. зерновозов. Из них б/у – 212 полувагонов и 702 зарновоза.
https://biz.censor.net.ua/resonance/315 ... kie_vagony
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:13

  zzzzzz написав:На сьогоднішній день кілька учасників торгів проводять тестування своїх брокерських систем, по завершенні якого ми оголосимо про початок надання ними послуг інтернет-трейдингу.


Торговлю ещё не начали, а маржинколл мне уже прислали.))
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ChuLock
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 15:37

ChuLock
Уже начали подготавливать бойцов к интернет-трейдингу.
А то расслабились за сколько то времени :mrgreen:
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 16:15

  Yuri_Z написав:Уже начали подготавливать бойцов к интернет-трейдингу.
А то расслабились за сколько то времени :mrgreen:



) каких бойцов? Бойцы то давно на внешке потихоньку работают, так.. лошье проверяют.. Есть ли кто живой
И это пройдёт ©
ChuLock
 
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