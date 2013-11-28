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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 лис, 2019 10:42
Investor_33
По наступних цінних паперах немає обмежень для інтернет-трейдингу:
... Наступні акції українських емітентів: DOEN (Донбасенерго, ПАТ), INDB (АКБ Індустріалбанк, ПАТ). KVBZ (Крюківський вагонобудівний завод, ПАТ). MSICH (Мотор Січ, АТ). NITR (ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод, ПАТ). OCAB (Одескабель, ПАТ). UNAF (Укрнафта, ПАТ);
Итого: из индексных акций в списке только 3 бумаги, одна из которых (Мотор Сич) под запретом на торговлю по решению СНБО.
Мндааааа
Dimar
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Додано: Сер 06 лис, 2019 13:45
Кабмин запретил ввоз российских вагонов в Украину с 20 ноября
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял постановление, которое вводит с 20 ноября 2019 года запрет на ввоз железнодорожных вагонов из РФ
Этот запрет касается бывших в употреблении (б/у) вагонов из Российской Федерации.
"Кабмин перенес дату вступления в силу постановления запрещающего ввоз на территорию Украины железнодорожных вагонов, произведенных в России. Раньше запрет вступал в силу 1 марта 2020 года, а теперь начнет действовать с 20 ноября этого года", - сообщает он.Источник:
https://biz.censor.net.ua/n3158105
Что это даст рынку ?
По предварительным расчетам около трети вагонов - это БУ из рашки.
На самом деле, частные компании пополняют свой парк достаточно быстро. Так, только в сентябре 2019 года частный парк пополнился на 512 полувагонов и 1,17 тыс. зерновозов. Из них б/у – 212 полувагонов и 702 зарновоза.
https://biz.censor.net.ua/resonance/315 ... kie_vagony
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Сер 06 лис, 2019 15:13
zzzzzz написав:
На сьогоднішній день кілька учасників торгів проводять тестування своїх брокерських систем, по завершенні якого ми оголосимо про початок надання ними послуг інтернет-трейдингу.
Торговлю ещё не начали, а маржинколл мне уже прислали.))
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ChuLock
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Додано: Сер 06 лис, 2019 15:37
ChuLock
Уже начали подготавливать бойцов к интернет-трейдингу.
А то расслабились за сколько то времени
Yuri_Z
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Додано: Сер 06 лис, 2019 16:15
Yuri_Z написав:
Уже начали подготавливать бойцов к интернет-трейдингу.
А то расслабились за сколько то времени
) каких бойцов? Бойцы то давно на внешке потихоньку работают, так.. лошье проверяют.. Есть ли кто живой
И это пройдёт ©
ChuLock
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Додано: Сер 06 лис, 2019 19:07
ChuLock написав: zzzzzz написав:
На сьогоднішній день кілька учасників торгів проводять тестування своїх брокерських систем, по завершенні якого ми оголосимо про початок надання ними послуг інтернет-трейдингу.
Торговлю ещё не начали, а маржинколл мне уже прислали.))
Это как это, за что ?
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zzzzzz
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Додано: Сер 06 лис, 2019 21:35
Хорошо работают
Кабмин заложил в госбюджет 1 млрд гривен на ремонт взлетной полосы в аэропорту Коломойского
http://www.ukrrudprom.com/news/Kabmin_z ... y_pol.html
А некоторых даже тревоги нет (о предстоящих выборах)
Александр Ткаченко заехал в особняк на Трухановом острове после расследования о его незаконном строительстве
https://bihus.info/nardep-tkachenko-per ... t-zabudovi
Yuri_Z
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